Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующие три года. В 2020 году доходы утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей, в 2021 — 21,247 триллиона и 22,058 триллиона в 2022 году.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Общество Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.

Происшествия Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.

Наука Суп может помочь справиться с малярией Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.

Транспорт Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).

Футбол Тухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.

Авто УАЗы оснастят 180-сильным турбомотором Что касается технических характеристик, известно лишь о том, что его мощность составит 180 л.с. Ожидается, что первым этот двигатель получит новый внедорожник УАЗ, выход которого запланирован на 2020 год.

Экономика Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов в России Тройку лидеров замыкает Иван Стрешинский – гендиректор USM Management, он владеет акциями на 397 млн долларов.

Общество Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Религия Иерусалимский патриарх призвал собрать совещание по вопросу о единстве Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк пошла на поправку после удаления опухоли Знахарь Александр Семёнович из передачи «Новые русские сенсации» на канале НТВ, напророчил Заворотнюк ещё три недели болезни, после чего, по словам целителя, к Анастасии начнут возвращаться силы, организм пойдёт на поправку.