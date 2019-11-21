Экономика
Газета.RuГосдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума приняла закон о бюджете Фонда соцстрахования на 2020 год
Парламентская газета21 ноября в 05:55
Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета ФСС
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов20 ноября в 01:54
Усинцы, говорят, в стране жизнь улучшится — Госдума приняла новый бюджет
Усинск.онлайн20 ноября в 00:40
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:58, Ашберн
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Футбол
Тедеско назвал любимое место в Москве
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал Красную площадь своим самым любимым местом в российской столице.
Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
Футбол
Сарри не включил Криштиану Роналду в заявку на матч с «Аталантой»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в ближайшем поединке Серии А с «Аталантой».
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Авто
Volkswagen представил крупный минивэн Viloran
Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.
Теннис
Россия уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Россия уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса Решающий матч Davis Cup Finals, финальной части реформированного Кубка Дэвиса, которая завершается в воскресенье в Мадриде, пройдет без участия российских теннисистов.
Наука
Движение пчелы в воде впервые описано научно
Учёные из Калифорнийского технологического института впервые описали механизм, благодаря которому пчела способна вытолкнуть себя из воды движением крыльев.
Политика
«Единая Россия» начала готовиться к выборам Госдуму в 2021 году
Лидер партии Дмитрий Медведев на съезде раскритиковал «единороссов», которые идут на выборы самовыдвиженцами.
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
Политика
Политолог: российское правительство фальсифицирует данные о доходах граждан
Партия власти «не может надеяться, что будет экономическая стагнация пять лет и за это не будет электоральной расплаты», — подвел итог политолог.
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Финансы
Россияне наращивают валютные вклады
Темпы роста валютных вкладов населения более чем вдвое опережают рублевые, несмотря на более низкие ставки, следует из статистики ЦБ за январь – октябрь.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую решением купить корову
Фигурист Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую приобретенной коровой.
Политика
Советник Трампа заявил о нежелании НАТО прямого конфликта с Россией
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Североатлантический альянс не намерен вступать в прямой конфликт с Россией.
Общество
Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году
Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Экономика
WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Музыка
Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Футбол
Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «Хераклес»
«Аякс» в матче 14-го тура чемпионата Голландии обыграл «Хераклес» со счетом 4:1. Дубль на счету Квинси Промеса, еще по голу забили Закария Лабиад и Клас-Ян Хюнтелар.