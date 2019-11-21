Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Депутаты утвердили бюджет на ближайшие три года

Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.
Государственная Дума РФ21 ноября в 05:02

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Госдума утвердила бюджет на три года

РБК21 ноября в 07:01

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русском21 ноября в 05:06

Госдума рассмотрит в III чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы

ПРАЙМ20 ноября в 16:17

Госдума утвердила бюджет Пенсионного фонда на 2020-2022 годы

РИА Новости21 ноября в 05:45

Госдума приняла закон о бюджете Фонда обязательного медстрахования на 2020 год

ТАСС21 ноября в 05:43

Госдума приняла бюджет Фонда обязательного медстрахования на 2020 год

Парламентская газета21 ноября в 05:45

Депутаты утвердили бюджет на ближайшие три года

Государственная Дума РФ21 ноября в 05:02
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Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Стало известно о шведском гражданстве министра обороны Ирака

Как сообщает телекомпания SVT Nyheter, Министерство обороны Швеции обнародовало данные о наличии шведского гражданства у министра обороны Ирака Наджаха аш-Шамри.
Московский Комсомолец вчера в 21:46
Политика

МВФ выдвинул Украине жесткое условие

Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.
Expert.ru вчера в 07:47
Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС 00:36
Происшествия

На пожаре в Хакасии погибли двое детей и взрослый мужчина

При пожаре в селе Бельтырское Аскизского района в Хакасии погибли двое детей и мужчина.
REGNUM 00:23
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
ТАСС вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 04:45
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
РИА Новости вчера в 17:22
Футбол

Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Soccer.ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия вчера в 16:17
Футбол

«Оренбург» и «Ахмат» объявили составы на матч РПЛ

Встреча 17-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Газовик» и стартует в 11.30 мск, а главным арбитром поединка выступит Алексей Еськов (Москва).
ProstoProSport 02:28
Происшествия

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Хоккей

«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв «Барыс»

РИА Новости вчера в 11:06
Общество

Польша экстрадировала в Россию сбежавшего экс-главу НПО «Космос»

Польша сегодня выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова.
РЕН ТВ вчера в 10:30
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Кино

Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»

Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Национальная служба новостей 20 ноября в 04:08
Кино

Шахназаров выступил против показа черно-белых фильмов в цвете

Телепрограмма вчера в 19:09
Происшествия

В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту

Власти Малайзии задержали в своих территориальных водах шедший под флагом Камеруна сухогруз, среди членов экипажа которого украинцы и один россиянин.
РИА Новости 02:25
Политика

Москва передала Токио список озабоченностей из-за альянса Японии и США

Москва передала Токио перечень своих озабоченностей, связанных с безопасностью России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США.
Вечерняя Москва вчера в 23:36
Общество

Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля

Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года.
Lenta.ru 01:46
Политика

Главы МИД G20 признали необходимость реформы ВТО

Министры иностранных дел "G20" согласились с необходимостью проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО).
Газета.Ru 01:51
Экономика

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
РБК вчера в 01:00
Авто

Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину

Car.ru вчера в 06:02
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
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