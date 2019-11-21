Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Депутаты утвердили бюджет на ближайшие три года

Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.
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Госдума утвердила бюджет Пенсионного фонда на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 05:45

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Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей

В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
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В Анапе из-за горящих плавней ввели режим повышенной готовности

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Лавров обсудил с главой МИД Китая проблемы мировой торговли

На встрече Лавров отметил тесное сотрудничество с Китаем и другими странами БРИКС по "очень серьезным и непростым проблемам, связанным с состоянием мировой торговой системы".
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Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
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Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
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