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с чего всё началось

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период последующих двух лет.

Госдума приняла закон о бюджете на 2020 год

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