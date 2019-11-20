Экономика
Life.ruГосдума приняла закон о бюджете на 2020 год
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период последующих двух лет.
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с чего всё началось
Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.Государственная Дума РФвчера в 05:02
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Госдума приняла бюджет Фонда обязательного медстрахования на 2020 год
Парламентская газетавчера в 05:45
Усинцы, говорят, в стране жизнь улучшится — Госдума приняла новый бюджет
Усинск.онлайн20 ноября в 00:40
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Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о своей борьбе с раком
Оказалось, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова узнали о своем диагнозе в один день.
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Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Здоровье
Подорожание справки для водителей откладывается до 1 июля 2020 года
Справки подорожают с 1 июля следующего года.
Шоу-бизнес
Лоза прокомментировал возвращение в Россию Софии Ротару
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
Космос
Космические струны, кротовые норы и черные дыры: что ученые знают о путешествиях во времени и телепортации
Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Армия и оружие
Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Здоровье
Впервые в Якутии хирурги сделали операцию на раковую почку
В онкодиспансере Якутска впервые хирурги провели операцию с использованием нового эндовидеоскопического комплекса с сохранением органа при онкологическом заболевании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Транспорт
За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз
В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).
Кино
Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду
Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Армия и оружие
В России планируют создать группировки боевых роботов
Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
Общество
Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
Здоровье
Решетников прокомментировал объединение детской и взрослой больниц в Чайковском
Губернатор Пермского края Максим Решетников по итогам своей рабочей поездки в Чайковский прокомментировал ситуацию с объединением Чайковской детской больницы со взрослой центральной городской больницей, передает корреспондент Накануне.RU.
Общество
Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Авто
Tesla представила электропикап Cybertruck
В дизайн-студии компании Tesla в Хоторне (штат Калифорния, США) состоялась официальная презентация нового электрического пикапа Cybertruck.
Здоровье
Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
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Смартфон Redmi K30, ключевой особенностью которого должен стать 120 Гц дисплей, появился на первых «живых» фотографиях.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал пять смертельных симптомов, на которые редко обращают.
Общество
Мэр Екатеринбурга назвал новый срок окончания ремонта в центре города
Как сообщало ИА REGNUM, ранее градоначальник предложил создать муниципальную компанию по укладке тротуаров.
Общество
Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского ПО
Госдума приняла закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Авто
Новый Kia Optima показали официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.