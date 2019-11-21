Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Депутаты утвердили бюджет на ближайшие три года

Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.
Государственная Дума РФ21 ноября в 05:02

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Профицит бюджета России устойчив и пока не засекречен

News.ru21 ноября в 11:38

Госдума утвердила бюджет на три года

РБК21 ноября в 07:01

Госдума приняла закон о бюджете Фонда социального страхования на 2020 год

ТАСС21 ноября в 06:14

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русском21 ноября в 05:06

Депутаты утвердили бюджет на ближайшие три года

Государственная Дума РФ21 ноября в 05:02

Госдума утвердила бюджет ФСС на 2020-2022 годы

РИА Новости21 ноября в 05:54

Госдума приняла поправки к бюджету на 2019 год

Коммерсантъ21 ноября в 06:15
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Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 16:43
Политика

Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 16:55
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 17:38
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Футбол

«Фламенго» стал победителем Кубка Либертадорес

"Фламенго" во второй раз в своей истории стал победителем Кубка Либертадорес.
Газета.Ru 17:13
Общество

Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна

Постер подписан названием музыкального коллектива Lindemann и «Frau & Mann» (женщина и мужчина– прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
ФедералПресс 21 ноября в 18:57
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
Футбол

Фанаты напали на игроков «Факела» после поражения в матче ФНЛ

РБК 15:46
Происшествия

В Королеве произошел пожар в жилом доме

Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
РБК 17:24
Фигурное катание

Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Матч ТВ 05:09
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ 17:30
Футбол

Дзюба вывел «Зенит» вперед во втором тайме матча с «Рубином»

Мойка78 07:58
Политика

Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
RT на русском 12:36
Политика

Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп.
РИА Новости 17:45
Теннис

Российские теннисисты проиграли Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

РЕН ТВ 15:49
Происшествия

Стрелявший из окна машины «чеченский волк» извинился

Lenta.ru 16:23
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru 11:14
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

РИА Новости 10:14
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
iReactor вчера в 16:20
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Футбол

Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и догнал «Барселону»

Футболисты «Реала» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Реал Сосьедад».
ProstoProSport 16:50
Общество

Victoria’s Secret отменила легендарное шоу впервые за 25 лет

Известный бренд нижнего белья оказался в глубоком кризисе. Из-за обвинений в сексизме продажи нижнего белья резко упали.
РЕН ТВ вчера в 06:03
Армия и оружие

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Lenta.ru 07:40
Здоровье

Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства

Врач Франциска Рубин отметила, какие продукты могут заменить лекарства и позволят укрепить здоровье. Об этом она рассказала журналу Focus.
РИА Новости 15:02
Футбол

Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челси»

Вести.Ru 15:10
Технологии

В открытый доступ попали данные более миллиарда человек

Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Life.ru 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
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