Экономика
Газета.RuГосдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.Государственная Дума РФ21 ноября в 05:02
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Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Футбол
«Фламенго» стал победителем Кубка Либертадорес
"Фламенго" во второй раз в своей истории стал победителем Кубка Либертадорес.
Общество
Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна
Постер подписан названием музыкального коллектива Lindemann и «Frau & Mann» (женщина и мужчина– прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Происшествия
В Королеве произошел пожар в жилом доме
Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
Фигурное катание
Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Политика
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Футбол
Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и догнал «Барселону»
Футболисты «Реала» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Реал Сосьедад».
Общество
Victoria’s Secret отменила легендарное шоу впервые за 25 лет
Известный бренд нижнего белья оказался в глубоком кризисе. Из-за обвинений в сексизме продажи нижнего белья резко упали.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Здоровье
Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
Врач Франциска Рубин отметила, какие продукты могут заменить лекарства и позволят укрепить здоровье. Об этом она рассказала журналу Focus.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.