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с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

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