Депутаты Государственной Думы России в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на будущий год, а также плановый период 2021-2022 годов.

Политика Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.

Авто Назван наиболее выгодный для россиян тип автомобиля Автомобили на бензине и "тяжелом" топливе, расходующие в среднем около 9 л на 100 км, "съедают" в неделю 1,3 тыс. руб. Несмотря на очевидную выгоду в эксплуатации, пока электрокары остаются малодоступными для россиян: линейка, представленная на отечественном рынке, достаточно скудная, а цены новых авто – высокие.

Политика Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Футбол Кейн был шокирован отставкой Почеттино Напомним, Почеттино возглавлял Тоттенхэм с 2014 года. На посту главного тренера лондонцев его сменил португалец Жозе Моуринью.

Политика В Гааге утвержден график рассмотрения дела «Украина против России» Как сообщила заместитель главы украинского МИД и агент в этом деле со стороны Украины Елена Зеркаль, в международном суде Гааги уже утвержден график рассмотрения дела «Украина против России» в связи с инцидентом в Керченском проливе Дело получило название «Спор по задержанию трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей».

Гаджеты В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.

Политика МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.

Политика В Госдуме объяснили дедовщину национальным фактором Военный прокурор Сергей Скребец объяснил распространение дедовщины отсутствием навыков работы с подчинёнными у командиров.

Спорт Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

Общество Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение «Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.