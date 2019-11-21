Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Бюджет-2020: на что пойдут наши налоги

Ruposters.ru20 ноября в 09:40

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

ТАСС21 ноября в 04:55

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Парламентская газета21 ноября в 05:34

Госдума утвердила бюджет на три года

РБК21 ноября в 07:01

Усинцы, говорят, в стране жизнь улучшится — Госдума приняла новый бюджет

Усинск.онлайн20 ноября в 00:40
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Все домыслы об удалении фото из соцсетей супругом Заворотнюк неуместны

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации в сентябре текущего года актрисы Анастасии Заворотнюк из-за тяжёлой болезни.
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