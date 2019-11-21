Экономика
Парламентская газетаГосдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 годы. Автором документа выступило Правительство РФ. Устанавливается, что доходы ПФР составят в 2020 году 8,9 трлн рублей, в 2021 году — 9,2 трлн, в 2022 году — 9,7 трлн рублей.
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Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.Государственная Дума РФ21 ноября в 05:02
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Усинцы, говорят, в стране жизнь улучшится — Госдума приняла новый бюджет
Усинск.онлайн20 ноября в 00:40
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