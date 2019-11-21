Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГосдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 годы. Автором документа выступило Правительство РФ. Устанавливается, что доходы ПФР составят в 2020 году 8,9 трлн рублей, в 2021 году — 9,2 трлн, в 2022 году — 9,7 трлн рублей.
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Депутаты утвердили бюджет на ближайшие три года

Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.
Государственная Дума РФ21 ноября в 05:02

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Госдума утвердила бюджет на три года

РБК21 ноября в 07:01

Госдума приняла поправки к бюджету на 2019 год

Коммерсантъ21 ноября в 06:15

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Госдума приняла закон о бюджете Фонда социального страхования на 2020 год

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Госдума утвердила бюджет ФСС на 2020-2022 годы

РИА Новости21 ноября в 05:54

Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета ФСС

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов20 ноября в 01:54

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русском21 ноября в 05:06
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:28, Вашингтон
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