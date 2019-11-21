Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

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