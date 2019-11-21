Экономика
Газета.RuГосдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Госдума рекомендует кабмину увеличить финансирование села при получении допдоходов
ТАСС21 ноября в 07:17
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Астрономам удалось запечатлеть «золотой» вид Млечного Пути
Политика
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Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
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Джастин Бибер намекнул на беременность Хейли Болдуин
Певец Джастин Бибер намекнул на беременность супруги Хейли Болдуин.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Экономика
«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией
Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Армия и оружие
США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ
Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Армия и оружие
Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями
На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.
Фигурное катание
Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Наука
Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона
Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Происшествия
Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде
Политика
Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма
Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод
Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина в качестве преемника
Возглавлявший администрацию президента РФ в 1997-1998 годах Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Екатеринбурге рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.
Наука
«В отрасли дефицит людей, которые специализируются на решении вопросов о том, как и зачем летать»
Наш ректор, Виктор Антонович Садовничий, участвовал в решении прикладных задач в рамках пилотируемой программы и получил две государственные премии за создание тренажеров по подготовке космонавтов к полету на базе центрифуги ЦФ-18.
Политика
Медведев назвал цель «Единой России» на выборах
Цель "Единой России" на выборах - победить честно, уверенно и безоговорочно, заявил председатель ЕР, глава правительства Дмитрий Медведев на съезде партии.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Происшествия
Жители Южных Курил ощутили землетрясение
В ночь с субботы на воскресенье в Тихом океане возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5.6, которое ощутили местные жители.
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Наука
CRISPR пока не может помогать рожать умных и высоких детей
Несколько лет назад в распоряжении ученых появилась уникальная программа под названием CRISPR, которая позволяет вносить редактирование в геном будущего ребенка еще на стадии эмбриона.