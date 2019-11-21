Экономика
Газета.RuГосдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Госдума рекомендует кабмину увеличить финансирование села при получении допдоходов
ТАСС21 ноября в 07:17
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Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Происшествия
Экс-начальника ЦСКА Барышева обвинили в попытке побега
Военные следователи предъявили обвинение в покушении на побег бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву.
Хоккей
Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в НХЛ
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
Происшествия
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Спорт
Исинбаева поддержала раскритиковавшую ВФЛА Ласицкене
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поддержала трёхкратную чемпионку мира Марию Ласицкене, которая подвергла критике руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Здоровье
В Волгограде 909 человек заразились ВИЧ-инфекцией
По официальным данным регионального управления Роспотребнадзора в текущем году за период январь-октябрь в Волгоградской области выявили 909 случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
Футбол
«Зенит» победил «Рубин» на выезде в матче 17 тура РПЛ
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой записала видеообращение к россиянам
Мать певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте нынешнего года от остановки сердца на фоне сепсиса, Таисия записала видеообращение к россиянам.
Фигурное катание
Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Космос
В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе
Сотрудники космического агентства «НАСА» не стали игнорировать заявление профессора Университета Огайо (США) Уильяма Ромозера, представившего «доказательства» жизни на Красной планете.
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился редким романтическим фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин поделился редким романтическим фото с Аллой Пугачевой Так получилось и на этот раз.
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Армия и оружие
Глава украинского Генштаба назвал тех, кто украл унитазы с кораблей
Глава Генштаба Украины заявил, что корабли были приняты по описи.
Происшествия
Два речных теплохода сгорели в Астрахани
Происшествия
Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину
Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Политика
США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет
К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
Авто
Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе
Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия