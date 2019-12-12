Экономика
Газета.RuГосдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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В 2020 году саратовцев ожидает много сюрпризов, большинство из них неприятные
Московский Комсомолец13 декабря в 08:20
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Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Происшествия
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Хоккей
Сборная России потеряла шанс выиграть Кубок Первого канала
Сборная России по хоккею лишилась даже теоретических шансов завоевать домашний Кубок Первого канала.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
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Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов
Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Политика
В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Трансгендеры поженились в Казани. Их брак был официально зарегистрован городским отделением ЗАГС. Об этом сообщает портал KazanFirst.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла от рака в возрасте 79 лет. Об этом AFP сообщил ее агент Лоран Баландрас.
Происшествия
Сын Валерии снова попал в аварию
Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Шоу-бизнес
Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены
Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Происшествия
В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата
Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Пермскому краю.
Спорт
Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS
У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Экономика
Сегодня Банк России снизил ключевую ставку
Сегодня Совет Директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 6,25% годовых.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Политика
Песков заявил, что в Кремле не готовят встречу Путина с Трампом
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка новых контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.
Экономика
Правительство может расширить план приватизации госкомпаний
Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Армия и оружие
Зенитный ракетный полк Ленобласти перевооружился на систему С-400
Комплекс противовоздушной обороны Западного военного округа, который расположен в Ленинградской области, перевооружился на ЗРС С-400.
Гаджеты
Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января
Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января Как сообщает ToDay News Ufa, если ваш смартфон выпущен до 2014 года и работает на Windows Phone, то вы можете остаться без WhatsApp.
Происшествия
Еще один гражданин Украины убил своего земляка в Польше
Отмечается, что инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. 42-летний гражданин Украины ударил ножом своего земляка.
Общество
«Новая газета» опубликовала расписки провокаторов против штаба Любови Соболь, один из них получил 850 тысяч рублей
Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь получали за это деньги, пишет «Новая газета» со ссылкой на расписки провокаторов.
Фигурное катание
Мишин о конфликте Тутберидзе и Плющенко: люди уже озверели от злобы
"Уже озверели от злобы", - заключил Мишин. Ранее конфликт Тутберидзе и Плющенко сравнили с "Игрой престолов".