Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Читать в источнике
Комментировать915

Подробнее о событии

Иван Грачев: «Есть все основания существенно повысить зарплату россиянам»

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:07

В 2020 году саратовцев ожидает много сюрпризов, большинство из них неприятные

Московский Комсомолец13 декабря в 08:20

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ12 декабря в 05:14

Выше инфляции

Российская газета12 декабря в 05:55

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости12 декабря в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС12 декабря в 05:17

Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUM13 декабря в 00:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Российская газета 07:15
Происшествия

В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

Российская газета 09:12
Шоу-бизнес

Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Дни24 вчера в 09:40
Хоккей

Сборная России потеряла шанс выиграть Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею лишилась даже теоретических шансов завоевать домашний Кубок Первого канала.
Российская газета 08:57
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Общество

Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов

Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Коммерсантъ 06:45
Политика

В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
РИА Новости 08:31
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Трансгендеры поженились в Казани. Их брак был официально зарегистрован городским отделением ЗАГС. Об этом сообщает портал KazanFirst.
Газета.Ru вчера в 13:06
Культура

Умерла французская актриса Анна Карина

Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла от рака в возрасте 79 лет. Об этом AFP сообщил ее агент Лоран Баландрас.
РБК 06:56
Происшествия

Сын Валерии снова попал в аварию

Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Lenta.ru 13 декабря в 13:32
Шоу-бизнес

Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
News.ru 07:47
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 13 декабря в 01:12
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Происшествия

В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата

Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Пермскому краю.
РИА Новости 08:27
Спорт

Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS

У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.
РИА Новости 08:53
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости 09:08
Экономика

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку

Сегодня Совет Директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 6,25% годовых.
Вслух.Ру 13 декабря в 07:48
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Molnet.ru 04:05
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК вчера в 02:01
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Rusvesna.su 08:37
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 08:56
Биатлон

Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 09:47
Политика

Песков заявил, что в Кремле не готовят встречу Путина с Трампом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка новых контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.
Аргументы и Факты 09:25
Экономика

Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Российская газета 06:17
Армия и оружие

Зенитный ракетный полк Ленобласти перевооружился на систему С-400

Комплекс противовоздушной обороны Западного военного округа, который расположен в Ленинградской области, перевооружился на ЗРС С-400.
News.ru 09:22
Гаджеты

Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января

Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января Как сообщает ToDay News Ufa, если ваш смартфон выпущен до 2014 года и работает на Windows Phone, то вы можете остаться без WhatsApp.
ToDay News Ufa 07:45
Происшествия

Еще один гражданин Украины убил своего земляка в Польше

Отмечается, что инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. 42-летний гражданин Украины ударил ножом своего земляка.
ИА Новороссия 06:30
Общество

«Новая газета» опубликовала расписки провокаторов против штаба Любови Соболь, один из них получил 850 тысяч рублей

Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь получали за это деньги, пишет «Новая газета» со ссылкой на расписки провокаторов.
Дождь 07:04
Фигурное катание

Мишин о конфликте Тутберидзе и Плющенко: люди уже озверели от злобы

"Уже озверели от злобы", - заключил Мишин. Ранее конфликт Тутберидзе и Плющенко сравнили с "Игрой престолов".
Газета.Ru 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное