Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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