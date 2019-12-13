Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Иван Грачев: «Есть все основания существенно повысить зарплату россиянам»

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:07

Как увеличится МРОТ в Прикамье

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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС12 декабря в 05:17

Выше инфляции

Российская газета12 декабря в 05:55

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости12 декабря в 05:20

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия12 декабря в 06:27

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ12 декабря в 05:14
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Путин осмотрел грузовики нового поколения на заводе «КамАЗ»

RT на русском 13 декабря в 16:28
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Сокуров ответил на обвинение Кадырова в национализме

Отвечая на обвинение Кадырова в национализме, режиссер отметил, что «националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре».
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В Кремль доставили главную новогоднюю елку

Газета.Ru 15:09
Происшествия

Два дальнобойщика умерли после обеда в придорожном кафе

В городе Николаев на Украине два дальнобойщика умерли после обеда с выпивкой в придорожном кафе, еще трое госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 07:02
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Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе»

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Представительница Ямайки получила звание «Мисс мира»

Звание первой вице-мисс досталось француженке Офели Мезино. Второй вице-мисс стала представительница Индии Суман Рао.
ПолитРоссия вчера в 12:40
Политика

В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 14:13
Политика

Эрдоган пригрозил США признанием геноцида индейцев

Турция может обвинить Соединенные Штаты в уничтожении индейцев Северной Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи.
Ридус 15:22
Наука

В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок

В Индонезии в одной из пещер острова Сулавеси ученые обнаружили наскальные рисунки.
Мойка78 13 декабря в 00:10
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Политика

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

На Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара предложила США продать ей системы ПРОРатrіот.
RuNews24.ru вчера в 13:41
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости вчера в 01:12
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Rusvesna.su 08:37
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Командующий РВСН сообщил о подготовке лётных испытаний МБР «Сармат»

РЕН ТВ 16:15
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В Новосибирской области загорелся склад с пухом

Интерфакс 13:03
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

Ореанда-Новости 05:54
Экономика

ВТБ покупает еще один актив на рынке зерна

Переговоры идут с группой ВТБ, которая контролирует крупнейшего в России железнодорожного зернового оператора – «Русагротранс», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам переговоров.
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Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
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Шоу-бизнес

В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию

Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
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В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости 13:01
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 13 декабря в 07:37
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«Северный поток-2»: Германия пришла в ярость из-за действий США

В Германии действия американских законодателей назвали прямой атакой на Евросоюз.
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Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

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Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
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MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
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В Mail.Ru назвали сроки выпуска «умной» колонки с Марусей

Как стало известно журналистам «РБК», умная колонка с голосовым помощником «Маруся» появится в продаже в первом квартале 2020 года.
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Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
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В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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Армия и оружие

Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
РИА Новости 11:41
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