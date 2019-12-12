Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Выше инфляции

Российская газета12 декабря в 05:55

Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUM13 декабря в 00:26

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия12 декабря в 06:27

Иван Грачев: «Есть все основания существенно повысить зарплату россиянам»

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:07

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости12 декабря в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС12 декабря в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ12 декабря в 05:14
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Шоу-бизнес

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 13 декабря в 17:36
Политика

СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
РИА Новости 07:22
Политика

Песков назвал условия изменения Минских соглашений

В офисе президента Украины Владимира Зеленского постоянно говорят о том, что Минские соглашения хорошо бы изменить.
REGNUM 07:13
Политика

Песков назвал холод в отношениях России и США суровой реальностью

Между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом было несколько позитивных бесед, но реальность в двусторонних отношениях суровая и холодная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:39
Политика

Бородай: за пять лет Союз добровольцев Донбасса стал серьезной силой

Социальная адаптация защитников Донбасса, информирование международной общественности о ситуации в регионе и военно-патриотическое воспитание молодежи стали ключевыми пунктами в повестке V съезда общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" (СДД).
ТАСС вчера в 11:30
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Культура

Умерла французская актриса Анна Карина

Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Московский Комсомолец 05:07
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Общество

Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год

Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.
Известия 02:42
Здоровье

Более 83 тысяч сельхозживотных вакцинировано против бешенства в Нижегородской области

83,5 тысячи крупного и мелкого рогатого скота, лошадей вакцинированы против бешенства на территории области.
Время Н вчера в 06:15
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Российская газета 07:15
Спорт

Россия опротестует решение WADA о запрете выступлений под национальным флагом

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить российским спортсменам выступать под флагом России будет включено в апелляцию, которая будет направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
RT на русском 08:15
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Экономика

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Коммерсантъ вчера в 01:48
Общество

Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога.
REGNUM 07:36
Армия и оружие

В Крыму прошел воздушный бой с авиацией условного противника

Севастополь.ру вчера в 11:42
Музыка

YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия

В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Salt Mag 07:32
Политика

В Кремле назвали условие решения конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
РИА Новости 08:31
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Политика

В УПЦ Киевского патриархата опровергли ликвидацию организации

Ранее в ПЦУ заявили о ликвидации непризнанных Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви и призвали главу УПЦ Филарета (Денисенко) к «примирению и прекращению самоизоляции».
RT на русском 06:47
Футбол

Украинский хавбек дал прогноз на возможный матч с Россией на Евро-2020

Украинский хавбек клуба "Днепр-1" Сергей Кравченко дал прогноз на возможный матч своей сборной против команды России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Газета.Ru 03:47
Фигурное катание

Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе

REGNUM 06:43
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
REGNUM 13 декабря в 00:57
Общество

Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 04:32
Авто

В Ferrari отказались выпускать электрический суперкар раньше 2025 года

Компания Ferrari выпустит свою первую полностью электрическую модель не ранее чем через пять лет.
AutoNews 13 декабря в 11:18
Хоккей

Умер экс-хоккеист «Ак Барса» Владимир Цыплаков

Московский Комсомолец 02:03
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