Экономика
Газета.RuГосдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Политика
СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона
Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
Политика
Песков назвал условия изменения Минских соглашений
В офисе президента Украины Владимира Зеленского постоянно говорят о том, что Минские соглашения хорошо бы изменить.
Политика
Песков назвал холод в отношениях России и США суровой реальностью
Между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом было несколько позитивных бесед, но реальность в двусторонних отношениях суровая и холодная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Бородай: за пять лет Союз добровольцев Донбасса стал серьезной силой
Социальная адаптация защитников Донбасса, информирование международной общественности о ситуации в регионе и военно-патриотическое воспитание молодежи стали ключевыми пунктами в повестке V съезда общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" (СДД).
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Общество
Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год
Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.
Здоровье
Более 83 тысяч сельхозживотных вакцинировано против бешенства в Нижегородской области
83,5 тысячи крупного и мелкого рогатого скота, лошадей вакцинированы против бешенства на территории области.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Спорт
Россия опротестует решение WADA о запрете выступлений под национальным флагом
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить российским спортсменам выступать под флагом России будет включено в апелляцию, которая будет направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Общество
Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко
Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога.
Армия и оружие
В Крыму прошел воздушный бой с авиацией условного противника
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Политика
В Кремле назвали условие решения конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Политика
В УПЦ Киевского патриархата опровергли ликвидацию организации
Ранее в ПЦУ заявили о ликвидации непризнанных Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви и призвали главу УПЦ Филарета (Денисенко) к «примирению и прекращению самоизоляции».
Футбол
Украинский хавбек дал прогноз на возможный матч с Россией на Евро-2020
Украинский хавбек клуба "Днепр-1" Сергей Кравченко дал прогноз на возможный матч своей сборной против команды России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»
Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами триколора
Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Авто
В Ferrari отказались выпускать электрический суперкар раньше 2025 года
Компания Ferrari выпустит свою первую полностью электрическую модель не ранее чем через пять лет.
Хоккей