Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Выше инфляции

Российская газетавчера в 05:55

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБКвчера в 06:29

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известиявчера в 06:27

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новостивчера в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
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За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
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Полиция задержала руководителя строительства пермского зоопарка

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"Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области", — сказал Песков.
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Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
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РБК вчера в 15:37
Политика

В бундестаге отреагировали на высылку дипломатов ФРГ из России

Депутат бундестага Александер Ной высказался относительно высылки дипломатов ФРГ из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
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Собака.ru 10 декабря в 07:56
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«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

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Россиян хотят наказывать за зарубежные курсы нежелательных организаций

Государственная дума хочет ввести административную ответственность за участие в заграничных мероприятиях, которые проводят нежелательные организации.
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43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

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Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
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Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС вчера в 04:54
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

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Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
Вести.Ru 00:45
Общество

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
РИА Новости вчера в 22:54
Наука

Учёные подтвердили у косаток гипотезу бабушек

МедиаПоток 11 декабря в 10:32
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Заявка «Силовых машин» на субсидии на НИОКР прошла на конкурс

Минпромторг не планирует вновь переносить конкурс на субсидии на НИОКР для разработки газовых турбин большой мощности, так как единственная заявка, поступившая от "Силовых машин", прошла на него, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
ТАСС 11 декабря в 06:46
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

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Lenta.ru вчера в 16:55
Авто

Кроссовер Skoda Karoq начали выпускать в России

Вспомним, что недавно в рамках показа обновленного Skoda Rapid сообщили стоимость на компактный кроссовер для России.
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Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
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Киберспорт

Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
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Политика

Британские консерваторы получили большинство в парламенте

Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
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Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

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Из-за критики София Ротару не хочет выступать в России

Популярная певица София Ротару категорически не хочет выступать в Российской Федерации из-за заслуженной критики.
Evo-rus.com вчера в 10:25
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