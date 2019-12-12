Экономика
РИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей
Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей
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В четверг глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета.
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Военные США попытались прорваться на авиабазу России в Сирии
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