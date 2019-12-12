Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Как увеличится МРОТ в Прикамье

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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

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МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14
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Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД Германии раскритиковали США за угрозы ввести санкции против «Северного потока-2».
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Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
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В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
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Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей.
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В четверг глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета.
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Военные США попытались прорваться на авиабазу России в Сирии

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32CARS.ru вчера в 01:02
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