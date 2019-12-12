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Происшествия Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы» Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

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Политика Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза почтил память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти, обсудил социально-экономическую повестку дня и проинформировал о своем участии в Нормандском саммите в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.

Общество Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов» Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".

Политика Зеленский поручил полиции найти заказчика убийства Шеремета Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность следствию за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу в ближайшее время назвать заказчика преступления.

Происшествия Россиянин истязал соседей конским ржанием 46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».

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Шоу-бизнес Лоза объяснил свои слова о спонсировании Успенской АТО Музыкант Юрий Лоза пояснил собственные слова о том, что выступавшая на Украине Любовь Успенская является спонсором антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.