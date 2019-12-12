Экономика

ТАССТАССГосдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Согласно законодательству, размер МРОТ составляет 11 280 рублей.
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ06:34

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ05:14

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия06:27

Выше инфляции

Российская газета05:55

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС05:17

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБК06:29
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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