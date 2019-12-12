Экономика

ТАССТАССГосдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Согласно законодательству, размер МРОТ составляет 11 280 рублей.
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Иван Грачев: «Есть все основания существенно повысить зарплату россиянам»

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:07

Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUM13 декабря в 00:26

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ12 декабря в 05:14

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Российская газета12 декабря в 05:55

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости12 декабря в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС12 декабря в 05:17

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия12 декабря в 06:27
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Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

РИА Новости 02:32
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

REGNUM вчера в 23:56
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко

Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Известия вчера в 16:45
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Единоборства

Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайем Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Lenta.ru 01:41
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Музыка

Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве

Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
REGNUM вчера в 19:57
Политика

Назван новый председатель «Яблока»

На съезде «Яблока» в Москве был назван новый председатель партии, им стал заместитель председателя Николай Рыбаков, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 18:10
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

Российская газета вчера в 14:45
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
News.ru вчера в 14:28
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Хоккей

Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

РИА Новости вчера в 06:02
Биатлон

Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Чемпионат вчера в 10:34
Армия и оружие

В США сообщили о ракете, «способной преодолеть» российские системы ПВО

Ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля", которую разрабатывает корпорацией Lockheed Martin для ВВС и ВМС США, якобы сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны.
РИА Новости вчера в 21:03
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева подала на развод с молодым мужем после избиений

Фигуристка рассказала о том, что ещё два месяца назад подала на развод с Иваном Третьяковым, с которым её разделяет 16-летняя разница в возрасте.
7Дней.ру 01:03
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Известия 01:15
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Общество

В Казани ЗАГС зарегистрировал брак трансгендеров

Как стало известно изданию KazanFirst, в Татарстане официально зарегистрирован брак пары трансгендеров.
Kazanfirst.ru 12 декабря в 14:22
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс вчера в 07:39
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com 13 декабря в 09:32
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

Вести.Ru 12 декабря в 17:59
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