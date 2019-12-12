Экономика
ТАССГосдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Согласно законодательству, размер МРОТ составляет 11 280 рублей.
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