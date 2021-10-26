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Госдума увеличила во II чтении пороговую сумму для операций по обмену банкнот без паспорта

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
ТАСС
При обмене или замене банкнот на сумму до 40 тысяч рублей предлагают не проводить идентификацию клиента.
Парламентская газета
Законопроектом предлагается увеличить пороговую сумму для операций по обмену банкнот и по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, без идентификации клиента-физлица.
Росбалт
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Разработанный законопроект позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств, говорится в пояснительной записке.
ТАСС

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Обменять сумму до 40 тысяч рублей разрешат без паспорта
Парламентская газета05:50
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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