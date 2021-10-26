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Разработанный законопроект позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств, говорится в пояснительной записке.
В октябре вместе с Quincy Crew Анвар занял 9-12 место на The International 10 (2021), заработав с тиммейтами около $800,4 тыс. MSS не первый игрок Quincy Crew, который покинул команду после чемпионата мира.