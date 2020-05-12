Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСтраховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей

Сегодня в случае проблем у банка можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Госдума приняла закон о расширении системы страхования вкладов

Известия08:58

АСВ в апреле направило на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков 1,2 млрд рублей

Банки.ру08:28

Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей

Российская газетавчера в 07:00

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Парламентская газета08:14

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

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Госдума приняла законопроект о расширении страхования вкладов

Rambler News Service08:18

Госдума одобрила во II чтении расширение страхования вкладов и снижение взносов банков

ТАССвчера в 06:35
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Последние звонки и выпускные в школах рекомендуют провести онлайн

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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
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Общество

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
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Шипачев признан лучшим хоккеистом сезона по версии игроков КХЛ

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев был признан лучшим хоккеистом прошедшего сезона.
Вести.Ru 08:59
Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
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Прилепин раскрыл Собчак причину возврата Крыма

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Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
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Общество

Минздрав: россияне стали чаще умирать от алкоголя во время пандемии

Россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ведомости 07:10
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Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
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Общество

В США отказались от российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

Власти американских штатов начали отказываться от поставленных российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах России.
Znak.com 01:58
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
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Политика

Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
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Шоу-бизнес

61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

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Армия и оружие

Черноморский флот России отмечает 237-ю годовщину своего создания

Флот готовится принять новые военные суда Черноморский флот России, который сегодня отмечает 237-ю годовщину своего создания, примет в этом году в свое распоряжение 16 новых кораблей, сообщает РИА Новости.
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Экзамены для девятиклассников отменили

Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
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Происшествия

Минздрав проверит больницу под Омском, где заперли пациентов

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Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru 06:04
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Здоровье

Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
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Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

REGNUM вчера в 07:54
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

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Происшествия

Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП

Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
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Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
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Археологи обнаружили римские поселения, находясь на карантине

Добровольцы, изучающие детальные аэрофотографии земель между Корнуоллом и Дэвоном, заметили признаки десятков ранее неизвестных поселений и дорог, связывающих римские крепости.
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Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
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Путин заявил о сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
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Хоккей

ИИХФ назвала состав символической сборной Германии всех времен

Международная федерация хоккея на льду на своем официальном сайте представила состав символической сборной Германии всех времен.
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Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

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На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне

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