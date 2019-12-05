с чего всё началось

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.

Происшествия Сын Валерии прооперирован после ДТП Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.

Политика Спикер Рады назвал сроки снятия неприкосновенности с Порошенко Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью радио «Новое время» рассказал, что неприкосновенность с бывшего президента Украины Петра Порошенко, как и со всех остальных украинских депутатов, будет снята в начале 2020 года.

Здоровье ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.

Политика Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.

Шоу-бизнес Агния Кузнецова впервые стала мамой Сама Агния подтвердила рождение малыша чуть позже. Кузнецова никогда не скрывала, что давно мечтала стать мамой.

Политика «Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.