Экономика
ТАССГосдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.Российская газета05 декабря в 05:53
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?
Аргументы и Факты06 декабря в 06:35
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей
Московский Комсомолец04 декабря в 16:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:00, Ашберн
Общество
МВД отрицает планы закупить роботов-полицейских
МВД России не планирует закупать роботов-полицейских к 2030 году, сообщили в пресс-центре ведомства.
Происшествия
Сын Валерии прооперирован после ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Общество
Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Происшествия
Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
МЧС опубликовало видео пожара в гостинице "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Происшествия
Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Политика
Спикер Рады назвал сроки снятия неприкосновенности с Порошенко
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью радио «Новое время» рассказал, что неприкосновенность с бывшего президента Украины Петра Порошенко, как и со всех остальных украинских депутатов, будет снята в начале 2020 года.
Политика
Борис Джонсон рассказал о своем самом непристойном поступке
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал своим самым непристойным поступком в жизни езду на велосипеде по тротуарам.
Здоровье
ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек
В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Политика
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.
Политика
В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции
Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" началась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Акции протеста против интеграции с Россией завершились в Белоруссии
Несанкционированные выступления оппозиции Белоруссии против подписания интеграционных карт с Россией завершились в Минске, сообщает РИА Новости.
Хоккей
Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов
Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Политика
В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова впервые стала мамой
Сама Агния подтвердила рождение малыша чуть позже. Кузнецова никогда не скрывала, что давно мечтала стать мамой.
Экономика
Трассу через Липецкую область будет строить бывший топ-менеджер «Газпрома»
Автором проекта строительства трассы из Западного Китая в Европу стал бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Рязанов.
Политика
«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Спорт
Усманов обратился с открытым письмом к WADA
Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), где призвал не допустить дискриминации "чистых" спортсменов, которые могу пострадать из-за решения комиссии по соответствию.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: «правосеки» готовят теракт, ВСУ приказано остановить радикалов
Радикалы готовят диверсию в Донбассе под «нормандский саммит».