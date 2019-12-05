Экономика

ТАССТАССГосдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

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С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

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Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°05 декабря в 07:09
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По данным источника, в успешно проведенной военной операции приняли участие и ВКС РФ.
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РИА Новости вчера в 09:32
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Газета.Ru 05 декабря в 01:44
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Предложен новый способ поиска жизни на экзопланетах

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Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

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Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

Интерфакс 05:12
Музыка

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РЕН ТВ вчера в 17:14
Политика

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Российская газета вчера в 19:40
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Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
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Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

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Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
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Спорт

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Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
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РИА Новости вчера в 07:36
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Россияне стали активно скупать акции

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Общество

В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
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Шоу-бизнес

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Три рейса не смогли приземлиться в Пулково из-за ночного снегопада

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Певица Вера Брежнева в ходе своего выступления на сцене Comedy Club дала «почву» для слухов представителям желтой прессы, пошутив о романе с юмористом Сергеем Светлаковым.
Shraibikus News 02:29
Политика

Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для журналистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уехал из сочинской резиденции «Бочаров Ручей» президента России без заявления для журналистов.
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Егор Жуков прокомментировал вынесенный ему приговор

Московский Комсомолец 06 декабря в 03:38
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