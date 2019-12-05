с чего всё началось

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.

Происшествия Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова Проверку по факту смерти заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова начало Следственное управление Следственного комитета по региону.

Политика Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».

Космос Предложен новый способ поиска жизни на экзопланетах Ученые из Корнеллского университета придумали способ поиска жизни на экзопланетах. Он основан на создании спектральных «карт».

Игры Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания Разработчики Black Mesa из команды Crowbar Collective объявили, что бета полной версии их фанатского ремейка оригинальной Half-Life уже доступна для скачивания.

Кино Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение» Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

Экономика Россияне стали активно скупать акции С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.