с чего всё началось

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.

Происшествия Центр Блохина сообщает, что два подростка умерли из-за осложнений Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Блохина скончались двое детей, по предположению уволившегося из центра врача-онколога Максима Рыкова, это могло произойти в результате ошибок новых врачей.

Политика США и Иран обменялись заключенными Вашингтон передал Тегерану иранского ученого Масуда Солеймани, который без предъявления обвинений был задержан сотрудниками ФБР в американском штате Миннесота в октябре прошлого года, а Иран отдал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016-м году был задержан в Исламской республике по подозрению в шпионаже.

Футбол Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Единоборства Бой Поветкина и Хантера завершился вничью Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.

Здоровье ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.

Футбол Роналду подсчитал упущенные «Золотые мячи» Роналду перешел в «Ювентусу» летом прошлого года. В составе команды португальский футболист стал чемпионом Италии.

Наука Обнаружены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга Во время новой научной работы бразильские исследователи определили ранее неизвестные последствия сотрясения мозга.

Общество Россияне на Новый год предпочитают не шампанское, а пиво Специалисты сервиса Rate&Goods провели исследование и выявили, что главным напитком в новогодние праздники является (вопреки распространенному убеждению) вовсе не шампанское и даже не водка, а пиво.

Кино Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Общество В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Общество Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Транспорт Железные дороги перешли на новый график движения поездов В графике движения на 2019 - 2020 годы по маршрутам, соединяющим Москву с Петрозаводском, Пензой и Брянском пойдут двухэтажные поезда.