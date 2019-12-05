с чего всё началось

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Музыка Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".

Шоу-бизнес Путин поздравил Фрейндлих с юбилеем Российский лидер Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.

Кино Три идеи Шьямалана Режиссёр «Стекла» М. Найт Шьямалан буквально на прошлой неделе выпустил сериал «Дом с прислугой» на AppleTV+, а также ранее в этом году объявил о разработке сразу двух проектов.

Армия и оружие Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.

Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.