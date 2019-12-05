с чего всё началось

Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.

Политика Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи.

Энергетика Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.

Общество Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.

Происшествия На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.

Политика В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.

Армия и оружие Пентагон опроверг информацию об отправке войск на Ближний Восток Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.

Технологии PlayStation 5 получит более мощную Pro-версию Говорится также, что в течение года после выпуска оригинальной версии PlayStation 5 может дебютировать новый шлем виртуальной реальности PlayStation VR (PSVR).

Общество Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.

Общество «ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах 2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.

Армия и оружие США из-за России запустят новый «Манхэттенский проект» ВМС и ВВС США создадут единую информационную сеть, объединяющую оперативные данные о боевой обстановке, которую начальник военно-морских операций адмирал Майкл Глиди сравнил с новым «Манхэттенским проектом», сообщает Defense News.

Кино Появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.