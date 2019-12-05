Экономика
Российская газетаГосдума повышает МРОТ на 850 рублей
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.Российская газета05 декабря в 05:53
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?
Аргументы и Факты06 декабря в 06:35
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей
Московский Комсомолец04 декабря в 16:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:25, Ашберн
Политика
Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
Политика
Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи.
Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Политика
В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым
Общество
Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Шоу-бизнес
«Я очень по вам скучала»: Ротару выступила на фестивале в Москве
На кадрах видно, как поклонники певицы вручают ей букеты цветов. "Я очень по вам скучала", - сказала Ротару, обратившись к залу со сцены.
Единоборства
Бой Поветкина с Хантером завершился вничью
Политика
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Общество
Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво
Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Происшествия
В ДТП под Оренбургом погибли три человека
Три человека погибли в ДТП, которое произошло на трассе Оренбург - Акбулак в Оренбургской области.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Политика
В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме
В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
Армия и оружие
Пентагон опроверг информацию об отправке войск на Ближний Восток
Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.
Технологии
PlayStation 5 получит более мощную Pro-версию
Говорится также, что в течение года после выпуска оригинальной версии PlayStation 5 может дебютировать новый шлем виртуальной реальности PlayStation VR (PSVR).
Общество
Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Армия и оружие
США из-за России запустят новый «Манхэттенский проект»
ВМС и ВВС США создадут единую информационную сеть, объединяющую оперативные данные о боевой обстановке, которую начальник военно-морских операций адмирал Майкл Глиди сравнил с новым «Манхэттенским проектом», сообщает Defense News.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Кино
Появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.
Общество
Роднина и Пушкина хотят ужесточить закон о домашнем насилии
«Действие закона о домашнем насилии должно быть распространено не только на его жертв, но и на их иждивенцев, а также посторонних лиц, если есть основания опасаться, что виновник насилия может причинить им вред или помешать их законной деятельности», — пишет РБК со ссылкой на текст поправок.