Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума повышает МРОТ на 850 рублей

Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
Читать в источнике
Комментировать141
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

Подробнее о событии

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

Аргументы и Факты06 декабря в 06:35

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАСС05 декабря в 05:29

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газета05 декабря в 05:53

Депутаты поддержали законопроект об увеличении МРОТ

Государственная Дума РФ05 декабря в 05:25

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°05 декабря в 07:09

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ru04 декабря в 17:43

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Московский Комсомолец04 декабря в 16:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:25, Ашберн
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Политика

Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи.
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия

В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил

В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Газета.Ru 01:20
Политика

В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым

Известия 06 декабря в 18:51
Общество

Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Tvoe-avto.com вчера в 13:16
Шоу-бизнес

«Я очень по вам скучала»: Ротару выступила на фестивале в Москве

На кадрах видно, как поклонники певицы вручают ей букеты цветов. "Я очень по вам скучала", - сказала Ротару, обратившись к залу со сцены.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Врач рассказал о состоянии пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде

RT на русском 01:55
Единоборства

Бой Поветкина с Хантером завершился вничью

Известия вчера в 15:52
Происшествия

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

Известия 02:12
Политика

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Российская газета вчера в 19:40
Происшествия

Число жертв пожара на фабрике в Индии выросло до 43 человек

REGNUM 01:06
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 06 декабря в 01:03
Общество

Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Российская газета вчера в 22:46
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 06 декабря в 07:42
Происшествия

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости вчера в 15:59
Армия и оружие

Черноморский флот провёл учения по навигационной безопасности в Крыму

News.ru 01:58
Происшествия

В ДТП под Оренбургом погибли три человека

Три человека погибли в ДТП, которое произошло на трассе Оренбург - Акбулак в Оренбургской области.
ТАСС 02:03
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия вчера в 16:02
Политика

В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме

В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
RT на русском вчера в 21:45
Армия и оружие

Пентагон опроверг информацию об отправке войск на Ближний Восток

Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.
РИА Новости вчера в 15:50
Технологии

PlayStation 5 получит более мощную Pro-версию

Говорится также, что в течение года после выпуска оригинальной версии PlayStation 5 может дебютировать новый шлем виртуальной реальности PlayStation VR (PSVR).
3DNews 01:55
Общество

Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:41
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК 06 декабря в 14:20
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

ФАН 05 декабря в 16:09
Армия и оружие

США из-за России запустят новый «Манхэттенский проект»

ВМС и ВВС США создадут единую информационную сеть, объединяющую оперативные данные о боевой обстановке, которую начальник военно-морских операций адмирал Майкл Глиди сравнил с новым «Манхэттенским проектом», сообщает Defense News.
Lenta.ru вчера в 01:04
Происшествия

В Подмосковье горит гостиничный комплекс

ТАСС 00:19
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 05 декабря в 11:19
Кино

Появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.
ФАН 05 декабря в 03:17
Общество

Роднина и Пушкина хотят ужесточить закон о домашнем насилии

«Действие закона о домашнем насилии должно быть распространено не только на его жертв, но и на их иждивенцев, а также посторонних лиц, если есть основания опасаться, что виновник насилия может причинить им вред или помешать их законной деятельности», — пишет РБК со ссылкой на текст поправок.
URA.Ru 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное