с чего всё началось

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.

Политика Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Политика КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Политика Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.

Политика Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину Президент России Владимир Путин заверил, что скорый ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток- 2» не означает отказ России от транзита газа через Украину, сообщает ТАСС.

Общество «ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах 2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.

Происшествия В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.

Происшествия На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.

Энергетика Россия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.

Политика Польша спасает Европу: «Франция — троянский конь русских» Самый обидный для Евросоюза и США вариант объяснения действий французского президента изложил министр иностранных дел Польши, по версии которого Франция — это (цитата по The New York Times) "троянский конь России".