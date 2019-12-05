Экономика
ТАССГосдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.Российская газета05 декабря в 05:53
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?
Аргументы и Факты06 декабря в 06:35
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей
Московский Комсомолец04 декабря в 16:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:57, Ашберн
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Политика
Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
Наука
Ученые обнаружили три этапа старения человека
Политика
Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Политика
КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме
В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Политика
Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Политика
Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину
Президент России Владимир Путин заверил, что скорый ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток- 2» не означает отказ России от транзита газа через Украину, сообщает ТАСС.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Происшествия
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
Шоу-бизнес
Милонов заявил об опасности Бузовой
Армия и оружие
Появилось видео с угрожающей Крымскому мосту украинской ракетой
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Кино
Скончался актер сериала «Друзья» Рон Либман
В возрасте 82 лет ушел из жизни американский актер Рон Либман, сообщает Fox News.
Единоборства
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Шоу-бизнес
Обнажившую грудь Серябкину поклонники назвали «килькой»
Энергетика
Россия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем
Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей в России
Самой популярной маркой оказалась LADA, продажи которой за ноябрь составили 31 217 экземпляров.
Политика
В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым
Футбол
ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков.
Политика
Польша спасает Европу: «Франция — троянский конь русских»
Самый обидный для Евросоюза и США вариант объяснения действий французского президента изложил министр иностранных дел Польши, по версии которого Франция — это (цитата по The New York Times) "троянский конь России".
Общество
Гороскоп на 7 декабря. День принесет много беспокойства и эмоций
День принесет много беспокойства и эмоций, связанных с любимым человеком или детьми.
Общество
Ученые назвали 5 продуктов для долголетия и здоровья мозга
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Общество
Роднина и Пушкина хотят ужесточить закон о домашнем насилии
«Действие закона о домашнем насилии должно быть распространено не только на его жертв, но и на их иждивенцев, а также посторонних лиц, если есть основания опасаться, что виновник насилия может причинить им вред или помешать их законной деятельности», — пишет РБК со ссылкой на текст поправок.
Экономика
Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
Армия и оружие
Чем ближе встреча «нормандской четвёрки» - тем ожесточеннее обстрелы
На определенных участках обстрелы усиливаются.
Культура