Экономика

ТАССТАССГосдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

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С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

Аргументы и Факты06 декабря в 06:35

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Московский Комсомолец04 декабря в 16:31

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газета05 декабря в 05:53

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Государственная Дума РФ05 декабря в 05:25

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАСС05 декабря в 05:29

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ru04 декабря в 17:43

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°05 декабря в 07:09
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RT на русском вчера в 14:04
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Взгляд.ру вчера в 05:22
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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Политика

КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме

В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости вчера в 21:33
Политика

Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Газета.Ru вчера в 23:13
Политика

Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заверил, что скорый ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток- 2» не означает отказ России от транзита газа через Украину, сообщает ТАСС.
Дождь 06 декабря в 08:43
Общество

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РБК 06 декабря в 14:20
Происшествия

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
RT на русском 00:50
Шоу-бизнес

Милонов заявил об опасности Бузовой

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Армия и оружие

Появилось видео с угрожающей Крымскому мосту украинской ракетой

Вечерняя Москва вчера в 14:29
Происшествия

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости вчера в 15:59
Кино

Скончался актер сериала «Друзья» Рон Либман

В возрасте 82 лет ушел из жизни американский актер Рон Либман, сообщает Fox News.
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Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса

В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
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Шоу-бизнес

Обнажившую грудь Серябкину поклонники назвали «килькой»

РЕН ТВ вчера в 17:14
Энергетика

Россия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем

Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.
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Авто

Названы самые популярные марки автомобилей в России

Самой популярной маркой оказалась LADA, продажи которой за ноябрь составили 31 217 экземпляров.
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Происшествия

Вице-губернатор Тамбовской области погиб под домашним арестом

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Политика

В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым

Известия 06 декабря в 18:51
Футбол

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Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков.
Кубань 24 вчера в 10:37
Политика

Польша спасает Европу: «Франция — троянский конь русских»

Самый обидный для Евросоюза и США вариант объяснения действий французского президента изложил министр иностранных дел Польши, по версии которого Франция — это (цитата по The New York Times) "троянский конь России".
РИА Новости 00:00
Общество

Гороскоп на 7 декабря. День принесет много беспокойства и эмоций

День принесет много беспокойства и эмоций, связанных с любимым человеком или детьми.
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Общество

Ученые назвали 5 продуктов для долголетия и здоровья мозга

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Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия вчера в 16:02
Общество

Роднина и Пушкина хотят ужесточить закон о домашнем насилии

«Действие закона о домашнем насилии должно быть распространено не только на его жертв, но и на их иждивенцев, а также посторонних лиц, если есть основания опасаться, что виновник насилия может причинить им вред или помешать их законной деятельности», — пишет РБК со ссылкой на текст поправок.
URA.Ru 01:43
Экономика

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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Армия и оружие

Чем ближе встреча «нормандской четвёрки» - тем ожесточеннее обстрелы

На определенных участках обстрелы усиливаются.
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Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

Авторадио 06 декабря в 09:54
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