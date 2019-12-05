с чего всё началось

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.

Общество Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.

Авто Определены самые популярные марки автомобилей в России Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.

Шоу-бизнес Ротару с триумфом выступила на российской сцене Певица София Ротару с большим триумфом выступила на российской сцене. Зал аплодировал 72-летней артистке стоя и долго не хотел её отпускать.

Наука Названы три этапа старения человека Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.

Общество «Миссис Земной шар» стала россиянка В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.

Кино Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.