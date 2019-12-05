Экономика

ТАССТАССГосдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
Читать в источнике
Комментировать126
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

Подробнее о событии

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

Аргументы и Факты06 декабря в 06:35

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°05 декабря в 07:09

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ru04 декабря в 17:43

Депутаты поддержали законопроект об увеличении МРОТ

Государственная Дума РФ05 декабря в 05:25

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАСС05 декабря в 05:29

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газета05 декабря в 05:53

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Московский Комсомолец04 декабря в 16:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:24, Ашберн
Общество

Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:41
Космос

На обратной стороне Луны заметили инопланетные объекты

Утро.ru вчера в 18:10
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
REGNUM вчера в 10:36
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
News.ru 06 декабря в 23:58
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Единоборства

Бой Поветкина с Хантером завершился вничью

Известия вчера в 15:52
Авто

Определены самые популярные марки автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Политическая Экспертиза вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Ротару с триумфом выступила на российской сцене

Певица София Ротару с большим триумфом выступила на российской сцене. Зал аплодировал 72-летней артистке стоя и долго не хотел её отпускать.
News.ru вчера в 23:52
Наука

Названы три этапа старения человека

Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.
Lenta.ru вчера в 23:19
Авто

В Японии определили лучший автомобиль года

Vevby.ru 06 декабря в 08:15
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка

В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Lenta.ru вчера в 13:27
Гаджеты

Корпорация Google окончательно отказывается от «умных» очков

Google окончательно отказывается обеспечивать поддержку «умным» очкам.
Актуальные Новости вчера в 07:46
Фигурное катание

Трусова впервые исполнила четверной флип на соревнованиях

Чемпионат вчера в 15:30
Общество

В Роструде сообщили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

В Роструде рассказали, кто имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщает "Российская Газета".
Газета.Ru вчера в 21:50
Происшествия

Подозреваемого в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП с детьми и взрослыми в Нижнем Новгороде.
Газета.Ru вчера в 23:42
Армия и оружие

Появилось видео пуска «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты

Украинское издание "Милитаристский портал" опубликовало видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
РИА Новости вчера в 13:10
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью

Московский Комсомолец вчера в 10:36
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда вчера в 06:25
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости вчера в 09:32
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русском 06 декабря в 23:00
Политика

Лукашенко назвал Путину возможную цену на газ для Белоруссии

Forbes вчера в 10:12
Футбол

Голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Амьен»

«Монако» дома разгромил «Амьен» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Матч ТВ вчера в 15:55
Кино

«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия

РИА Новости вчера в 06:39
Общество

Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Российская газета вчера в 22:46
Здоровье

Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа

Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Вечерняя Москва 06 декабря в 00:38
Спорт

Брянец Большунов выиграл лыжную гонку в Норвегии

Газета "Авангард" Климовского района Брянской области вчера в 08:50
Спорт

Состояние упавшей с высоты российской гимнастки стабилизировалось

Во время выступления Евгения Асонова сорвалась и упала с высоты, сломав позвоночник. Сейчас состояние девушки стабилизировалось.
Невские Новости 06 декабря в 20:40
Культура

«Солисты Москвы» закрыли «Русские сезоны» в Германии

Концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета завершил фестиваль "Русские сезоны в Германии".
Вести.Ru вчера в 22:45
Происшествия

Гостиничный комплекс загорелся в Подмосковье

Гостиничный комплекс загорелся в Одинцовском районе Московской области, эвакуированы 19 человек.
Известия 00:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное