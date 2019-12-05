с чего всё началось

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.

Игры Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4 Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.

Политика Эксперт рассказал о возможном влиянии на Донбасс «нормандской встречи» Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в рамках саммита в "нормандском формате" может положительно сказаться на урегулировании конфликта в Донбассе и процедуре обмена пленными, считает эксперт и политический обозреватель Алексей Акутин.

Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.

Авто Перечислены самые популярные марки автомобилей в России Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Автостат, самой популярной в ноябре в России маркой оказалась отечественная LADA.

Транспорт Во Франции из-за забастовок отменено большинство поездов Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) отменило в воскресенье большинство поездов из-за продолжающейся в стране забастовки против пенсионной реформы.

Киберспорт Mousesports выбили Renegades с ESL Pro League Season 10 Mousesports в следующем раунде сыграет с ATK за слот в плейофф турнира. ESL Pro League Season 10 проходит в Дании с 3 по 8 декабря.

Политика Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.

Единоборства Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

Политика Командование ДНР передало Киеву тело ликвидированного офицера СБУ Представители командования Донецкой Народной Республики передали Киеву тело ликвидированного на линии соприкосновения офицера спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины Каплунова.

Политика «Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.