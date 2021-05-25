Госдума в I чтении отменила декларацию при продаже недорогой недвижимости
Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 миллиона рублей в год, а гаражей и нежилых помещений - до 250 тысяч рублей.
Минимальный предельный срок владения, после которого доходы от продажи недвижимости полностью освобождаются от налога, составляет в общем случае пять лет, а в целом ряде случаев - три года (например при продаже единственного либо унаследованного жилья).
Принятый сейчас в первом чтении правительственный законопроект убирает необходимость подавать декларацию, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета.
Теперь вычет можно оформить онлайн через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.