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Госдума в I чтении приняла закон о запрете перечисления взыскиваемых денег за рубеж

Госдума приняла
 в первом чтении правительственный законопроект, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских банках или на казначейский счет.
РИА Новости
В пояснительной записке говорится, что проект закона необходим в связи с большими объемами обналичивания денег по исполнительным документам, «выданным по сомнительным основаниям».
Коммерсантъ
«Счета в иностранных банках используются для получения денег по фиктивным искам, которые отыгрываются в судах», — заявил замминистра юстиции Андрей Логинов.
Право.ру
МВД и ЦБ усилят контроль за подозрительными переводами Предлагается обязать Банк России передавать в МВД информацию, содержащуюся в базе данных, о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.
Legal.Report

Подробнее о событии

Госдума в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий переводы денег по исполнительным производствам
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Деньги по исполнительным документам запрещают переводить за рубеж
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Госдума в I чтении приняла закон о запрете перечисления взыскиваемых денег за рубеж
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