МВД и ЦБ усилят контроль за подозрительными переводами Предлагается обязать Банк России передавать в МВД информацию, содержащуюся в базе данных, о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.
"Министерство иностранных дел вызвало посла России Андрея Келина, чтобы выразить глубокую озабоченность Великобритании сообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству Украины территориях", - сказано там.
Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, которого президент России Владимир Путин уволил с поста 15 июля, через некоторое время перейдет на новую работу, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.