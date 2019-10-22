Речь идет о переносе выплат с 2022 года на 2023 год. Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».

Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам

Политика Россияне погибли при строительстве АЭС «Аккую» в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двое граждан России погибли при строительстве атомной электростанции «Аккую» в Турции.

Армия и оружие Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии У США остался один час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Происшествия В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.

Экономика Чубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать.

Политика Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО Сенат США принял протокол к договору о НАТО от 1949 года и добрил присоединение Северной Македонии к альянсу.

Экономика Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.

Происшествия Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Происшествия Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор» Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.

Общество В Киеве рассказали, как Украина убила Днепр Ведущие украинские экологи провели в Киеве встречу с прессой и заявили, что за последние годы государство фактически убило Днепр.

Происшествия В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».

Футбол «Атлетико» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов благодаря голу Мораты Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного гола встречи стал нападающий «Атлетико» Альваро Мората, отправивший мяч в ворота немецкой команды на 78-й минуте.

Политика План немцев остановит войну в Донбассе Мир между Украиной и неподконтрольным Киеву территориям восторжествует только при одном условии, полагает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Футбол «Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество В Японии прошла интронизация нового императора В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.

Политика Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".

Авто Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.

Авто Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT Современный спорткар Toyota Supra 3000GT будет посвящён концепту Supra TRD3000GT, который представили в 1994 году.

Футбол Каррера признался, что мог возглавить «Дженоа» Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что мог возглавить «Дженоа».