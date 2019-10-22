Экономика

REGNUMREGNUMГосдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам

Речь идет о переносе выплат с 2022 года на 2023 год. Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
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Регион online19 октября в 08:48

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ForPost19 октября в 06:29
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Чубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран

В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать.
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Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО

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Стал известен состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Ювентусом»

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Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
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Происшествия

Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
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В Киеве рассказали, как Украина убила Днепр

Ведущие украинские экологи провели в Киеве встречу с прессой и заявили, что за последние годы государство фактически убило Днепр.
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Озоновая дыра над Антарктидой стала рекордно маленькой

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В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком

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Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
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Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
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«Атлетико» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов благодаря голу Мораты

Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного гола встречи стал нападающий «Атлетико» Альваро Мората, отправивший мяч в ворота немецкой команды на 78-й минуте.
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«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу

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В Японии прошла интронизация нового императора

В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
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Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit

Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".
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Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость

Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
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В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

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Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT

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Каррера признался, что мог возглавить «Дженоа»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что мог возглавить «Дженоа».
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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
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