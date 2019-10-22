Речь идет о переносе выплат с 2022 года на 2023 год. Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».

Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам

Политика Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Происшествия В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.

Кино Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.

Шоу-бизнес 40-летняя Светлана Хоркина второй раз стала мамой Гимнастка уже воспитывает 14-летнего сына. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во второй раз стала мамой.

Футбол Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Энергетика Почти на 20% повышаются цены на газ для промышленности Украины Повышение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке С 1 ноября 2019 года «Нафтогаз Украины» поднимает цены на газ для промышленности страны на 18,4-19,6%, сообщила пресс-служба компании, уточнив, что предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Общество РАН просит пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых Президиум РАН попросил Министерство науки и высшего образования пересмотреть новые правила общения российских ученых с их зарубежными коллегами.

Здоровье Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.

Политика Отношение к русским в Эстонии улучшилось Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в нарушении обещаний во время перемирия По данным Министерства обороны Турции, во время вывода курдских формирований было зафиксировано 42 нарушения.

Футбол Ювентус — Локомотив 0:1 (2-й тайм) Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук открыл счет в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".

Происшествия Два самолета получили повреждения в «Шереметьево» Два самолета в столичном аэропорту "Шереметьево" получили повреждения во вторник, их причины будут установлены в ходе прокурорской проверки.

Политика Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

Общество Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.

Общество Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Армия и оружие Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.

Авто АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG 1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.

Политика Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.

Армия и оружие Шойгу сообщил о побеге около 500 террористов из тюрем Сирии за два дня Около 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии за два дня без охраны, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Общество Экзамен на получение водительских прав усложнят В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.

Общество Названа самая бесполезная бытовая техника Как пишет ТАСС, также почти не используются купленные роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы, отпариватели и электрические обогреватели.

Общество Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.