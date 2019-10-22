Экономика
REGNUMГосдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам
Речь идет о переносе выплат с 2022 года на 2023 год. Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
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Политика
Путин назвал решения по итогам встречи с Эрдоганом судьбоносными
Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
RT на русском 14:08
Интернет
У WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
Армия и оружие
Минобороны отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Дождь вчера в 12:44
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Наука
На дне Волги нашли старинную ладью
Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
Похвистнево-Информ вчера в 20:33
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика
Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года.
RT на русском 13:32
Путешествия
Отели на Хайнане в 2020 году начнут работать по системе «все включено»
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на президента совета директоров международного туристического сервиса курорта Санья Ван Дон Чина, систему "все включено" на Хайнане планируется сначала ввести в нескольких отелях категории четыре и пять звезд, а позже расширить программу и на трехзвездочные гостиницы.
Интерфакс 06:49
Происшествия
В Самарской области школьник умер, подавившись воздушным шариком
Во вторник, 22 октября в школе №6 в Новокуйбышевске произошел смертельный случай. 15-летний школьник подавился воздушным шариком.
ГТРК Самара 07:53
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Единоборства
В Токио нокаутировали разнимавшего бойцов судью
21 октября в Токио (Япония) нокаутировали судью, разнимавшего бойцов по летвею. Инцидент произошел на турнире Lethwei 14 in Japan.
Актуальные Новости 05:19
Футбол
Ювентус — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 06:15
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 19:07
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line 10:47
Авто
В Hyundai разработали интеллектуальный круиз-контроль
Новая технология получила наименование SCC-ML, состоящее из аббревиатур Smart Cruise Control («Простой круиз-контроль») и Machine Learning («Машинное обучение»).
UsedCars.ru вчера в 12:30
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Фигурное катание
11-летняя ученица Тутберидзе выучила четверной сальхов
Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, выучила четверной сальхов.
Нева Спорт 14:43
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 05:53
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Кино
В сети появился трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
В последней части звездной саги зрители смогут увидеть битву ситхов и джедаев.
Inc-news.ru 11:56
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45