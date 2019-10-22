Речь идет о переносе выплат с 2022 года на 2023 год. Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».

Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам

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Армия и оружие Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.

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Политика Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.

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