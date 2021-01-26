Госдума одобрила закон о получении налоговых вычетов по НДФЛ онлайн
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь граждане смогут обратиться за вычетом в онлайн-формате.В источнике
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