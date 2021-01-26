Шереметьево заявило о выходе Пономаренко из проекта «дворца» в Геленджике

Совладелец и председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко, купивший в 2011 году комплекс зданий под Геленджиком, вышел из проекта пять лет назад и уже не имеет к нему отношения.