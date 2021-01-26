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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Госдума одобрила закон о получении налоговых вычетов по НДФЛ онлайн

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь граждане смогут обратиться за вычетом в онлайн-формате.В источнике
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ФедералПресс

В налоговой рассказали свердловчанам о новых сервисах личных кабинетов

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РБК

Госдума одобрила упрощение налоговых вычетов

РБКвчера в 08:03
Эхо Москвы

Россияне смогут получить налоговый вычет за приобретенную недвижимость по упрощенной схеме

Эхо Москвывчера в 23:06
ТАСС

Госдума одобрила в I чтении упрощение получения налоговых вычетов по НДФЛ

ТАССвчера в 05:35
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Государственная Дума РФвчера в 06:13
Парламентская газета

Предоставление налогового вычета предложили упростить

Парламентская газетавчера в 06:12
РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проект об онлайн-получении вычетов по НДФЛ

РИА Новостивчера в 05:40

КТРВ завершила госиспытания первой в России электрической торпеды

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