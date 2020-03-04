Экономика
РИА НовостиГосдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ, внесенный правительством.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.The Moscow Postвчера в 06:27
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Госдума рассмотрит поправки в бюджет для реализации послания Владимира Путина 4 марта
Якутия 2402 марта в 17:33
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