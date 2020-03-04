Экономика
ИзвестияГосдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для реализации социальных инициатив президента России. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты парламента в среду, 4 марта.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.The Moscow Post04 марта в 06:27
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Госдума рассмотрит поправки в бюджет для реализации послания Владимира Путина 4 марта
Якутия 2402 марта в 17:33
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Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Овечкин вышел на 1-е место в гонке снайперов НХЛ
Александр догнал форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в гонке снайперов, разделив с ним 1-е место.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Спорт
На этапе Кубка мира в Норвегии в спринте Большунов стал пятым
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Челябинца с синдромом запертого человека отправили в Екатеринбург
Ивана Смирнова из Челябинска, которого в прошлом году парализовало в приемном покое из-за медицинской волокиты, отправили на лечение в Екатеринбург.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
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Происшествия
Два взрослых и ребенок погибли при пожаре в Алтайском крае
На месте пожара были обнаружены трое погибших, в том числе ребенок. Отмечается, что погибшая девочка была в гостях у родственников.
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Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
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Вице-губернатор Олег Эргашев провел в Боткинской больнице совещание по приему пациентов, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-2019.
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Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
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Мейвезер ответил на вызов Хабиба
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
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Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед
Автомобиль УАЗ, в котором, предположительно, было два человека, провалился под лед при пересечении несанкционированной переправы через Амур под Хабаровском, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.
Здоровье
Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок
Как Росздравнадзор проверяет препараты для лечения рака Для сравнения лекарств "будут использоваться методы нормативной документации оригинального препарата применительно к контролю дженерика", рассказал на круглом столе 2 марта в Общественной палате начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев.
Хоккей
«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф
Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
Происшествия
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поделилась откровенным видео на пляже
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась откровенным видео на пляже, в котором показала свою фигуру.