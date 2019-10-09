Экономика
News.ruГосдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2020–2022 годы
Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2020–2022 годы. Документ свёрстан с учётом профицита в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП — в 2021-м и 0,2% ВВП — в 2022 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, бюджет составлен исходя из стоимости нефти в $42 за баррель.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 23 октября в 14:06
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда23 октября в 09:29
Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы
Государственная Дума РФ23 октября в 03:04
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:45, Вашингтон
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