Экономика

News.ruNews.ruГосдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2020–2022 годы

Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2020–2022 годы. Документ свёрстан с учётом профицита в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП — в 2021-м и 0,2% ВВП — в 2022 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, бюджет составлен исходя из стоимости нефти в $42 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать21
Антон Силуанов
Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 23 октября в 14:06

Подробнее о событии

Госдума зафиксировала конструкцию бюджета

Коммерсантъ23 октября в 14:06

Бюджет-2020: триумф Минфина и поражение Минэка

REGNUM23 октября в 13:14

Госдума рекомендует кабмину стимулировать инвестпроекты в регионах за счет снижения долга

ТАСС23 октября в 06:36

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

РИА Новости23 октября в 09:16

«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть

Комсомольская правда23 октября в 09:29

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК23 октября в 12:10

Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы

Государственная Дума РФ23 октября в 03:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:45, Вашингтон
Происшествия

В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае

Lenta.ru 03:34
Происшествия

На Сахалине умер мужчина, пострадавший при нападении медведя

Мужчина, ставший жертвой медведя на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), в пятницу утром от полученных травм умер в Сахалинской областной больнице.
ТАСС вчера в 20:53
Общество

Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Газета.Ru 02:46
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной

Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.
Экспресс газета 03:15
Гаджеты

Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10

Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens вчера в 15:59
Общество

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана

Российская газета вчера в 06:27
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Кино

Режиссер фильма «Текст» пригласил Ивана Голунова на премьеру

Собеседник 22 октября в 11:04
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,85-63,93 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,87 руб. - это на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Финанс вчера в 03:19
Хоккей

Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Утро.ru вчера в 14:30
Политика

Турция потребует от США выдачи командующего СДС

Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
Life.ru вчера в 15:53
Политика

ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Авто

Mitsubishi Xpander получит внедорожную версию

Бюджетный семиместный компактвэн Mitsubishi Xpander, созданный для рынка Юго-Восточной Азии, получит внедорожную версию.
Автоновости дня вчера в 06:41
Политика

Аваков выступил в защиту «Азова»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Авто

Авто из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанной Lada

Владелица машины Dodge Grand Caravan 1999 года, прокаченной в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», опять можно приобрести.
Тарантас Ньюс вчера в 13:56
Космос

В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

RT на русском 21 октября в 21:28
Футбол

Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»

Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport вчера в 16:53
Общество

Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира

Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали решение Трампа оставить военных в Сирии

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число американских военных останется в нефтеносных районах.
RT на русском вчера в 05:26
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

Дни24 вчера в 08:54
Политика

США намерены восстановить ряд торговых преференций для Украины

Как стало известно газете Washington Post, в Вашингтоне собираются уже до конца текущего месяца восстановить ряд торговых преференций для Киева.
Московский Комсомолец вчера в 22:05
Происшествия

СМИ узнали о проверке Росгвардии по стрельбе на Рочдельской улице

Росгвардия начала проверку после обращения бывших бойцов спецотряда быстрого реагирования «Булат», заявивших, что заместитель командира отряда Алексей Касьян участвовал в разборке на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, сообщила газета «Коммерсантъ».
РБК 03:31
Происшествия

Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии

Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Общество

Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда вчера в 00:38
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
Гаджеты

Складной смартфон Huawei Mate X выйдет в Китае 15 ноября

RuNews24.ru 23 октября в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное