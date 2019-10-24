Экономика
Мойка78Госдума приняла в первом чтении проект о повышении МРОТ
Государственная Дума России на пленарном заседании в четверг, 24 октября, в первом чтении приняла законопроект о повышении с января следующего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 тыс. 280 рублей. По оценке Министерства труда России, повышение коснется около 3,2 млн человек.
Читать в источнике
Оценить450
Подробнее о событии
Показать все источники
С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда
Государственная Дума РФ24 октября в 07:41
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:03, Вашингтон
Армия и оружие
В Минобороны РФ усомнились в ликвидации аль-Багдади
Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил за это Россию.
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
По прогнозу синоптиков, на который ссылается министерство, ожидается усиление ветра порывами 12 – 17 м / с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и днем 27 октября.
Футбол
Юрий Семин: «„Спартак“ победил по делу»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин
Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Политика
Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Политика
Власти США сказали, что сделают с телом аль-Багдади
От тела погибшего в результате операции американских военных лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади избавятся подобающим образом.
Футбол
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ
Политика
Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Местные чиновники объясняли это тем, что граждане РФ стали гораздо чаще приезжать в страну в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов.
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ.
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Космос
Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе
Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Происшествия
Британская полиция задержала подозреваемых в убийстве 39 человек
В Эссексе полиция задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, которые ранее были найдены мертвыми в грузовике в Великобритании, сообщает Sky News.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
Политика
Зеленский приехал к добровольцам в Золотое и потребовал перемирия
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.