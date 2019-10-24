Экономика

Мойка78Мойка78Госдума приняла в первом чтении проект о повышении МРОТ

Государственная Дума России на пленарном заседании в четверг, 24 октября, в первом чтении приняла законопроект о повышении с января следующего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 тыс. 280 рублей. По оценке Министерства труда России, повышение коснется около 3,2 млн человек.
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Повышение минимальной зарплаты коснется 3,2 млн человек

REGNUM24 октября в 11:13

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русском24 октября в 07:53

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости24 октября в 07:48

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ТАСС24 октября в 07:52

Госдума в четверг рассмотрит в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ПРАЙМ23 октября в 17:24
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:03, Вашингтон
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