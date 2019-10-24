Экономика

Глас НародаГлас НародаГосдума проголосовала за повышение МРОТ

Сегодня, 24 октября, депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5%. Если закон будет принят в окончательном третьем чтении, то МРОТ увеличится на 850 рублей и его размер достигнет 12 тысяч 130 рублей.
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