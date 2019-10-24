Экономика
Глас НародаГосдума проголосовала за повышение МРОТ
Сегодня, 24 октября, депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5%. Если закон будет принят в окончательном третьем чтении, то МРОТ увеличится на 850 рублей и его размер достигнет 12 тысяч 130 рублей.
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Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.
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Завершились съёмки нового фильма о Джеймсе Бонде
Актёр Дэниел Крейг, исполняющий роль Джеймса Бонда, сфотографировался с режиссёром 25-го фильма франшизы Кэри Фукунаги в последний день съёмок.
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Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Общество
Еще один гей рассказал о пытках в Чечне
Мужчина, называющий себя геем из Чечни, заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики.
Армия и оружие
Обкатанную в Ираке схему кражи нефти США использовали в оккупированной курдами Сирии
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, что такую схему американцы ранее обкатали в Ираке.
Наука
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Телеигра «Слабое звено» возвращается в эфир
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Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca.
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Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Общество
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
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Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан
В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
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«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
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Тренер «Арарата» — о долгах: не знаю, ел ли игрок вчера. Как давать нагрузку?
Главный тренер московского «Арарата» Василий Рожнов прокомментировал сложную финансовую ситуацию в клубе.
Гаджеты
Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T получили глобальную MIUI 11
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в случае срыва договорённостей
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция возобновит операцию на северо-востоке Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведённого им времени.
Фигурное катание
Урманов оценил шансы Трусовой на победу на Skate Canada
Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Алексей Урманов оценил шансы 15-летней Александры Трусовой выиграть этап серии Гран-при в Канаде.
Футбол
«Ахмат» и «Арсенал» не выявили победителя
Матч 14-го тура РПЛ между «Ахматом» и тульским «Арсеналом» завершился вничью. Игра, проходившая в Грозном, закончилась со счетом 1:1.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Общество
«Убирайте его в трусы»: россияне развратничали на борту самолета
Как сообщили в МВД на транспорте, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на борту начали "совершать действия развратного характера".
Гаджеты
Названа стоимость Redmi Note 8T с модулем NFC
Стоит отметить, что на этой же онлайновой площадки модель Redmi Note 8 с таким же объемом оперативной и встроенной памяти также стоит 199 долларов.
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В Петербурге суд отправил домой полицейского по делу о передаче взятки
Ранее «Мойка78» писала, что суд отпустил из-под стражи сотрудника ГСУ СК РФ по Петербургу Алексея Шиманского, который также проходит по делу о посредничестве во взяточничестве.
Политика
Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Армия и оружие
С-300 поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане
«Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения», — говорится в сообщении.