Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ с 2020 года

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Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАСС24 октября в 07:52

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости24 октября в 07:48

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ

Парламентская газета24 октября в 08:34
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
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