Экономика
Московский КомсомолецГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ
Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда
Государственная Дума РФ24 октября в 07:41
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Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
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Газета.Ru вчера в 02:36
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Трамп написал загадочный пост в Twitter
Президент США Дональд Трамп разместил интригующий и эмоциональный пост в своём микроблоге, но не пояснил, что он имеет в виду.
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Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти
По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
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Видно, что Адель очень сильно похудела, и теперь с легкостью влезет в одежду размера XS.
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Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
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Газета.Ru вчера в 09:35
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Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии
Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.
Политическая Экспертиза 25 октября в 09:42
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Известия вчера в 22:15
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости 25 октября в 08:55
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Аналитики назвали самый популярный возраст автомобилей в России
Почти половина российского автопарка по состоянию на начало второго полугодия 2019 года приходится на автомобили в возрасте 11 лет и старше (20,42 млн ед.).
Автоновости дня вчера в 23:45
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
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Трое фигурантов по делу о «Зимней вишне» вышли из СИЗО
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VSE42.RU 25 октября в 13:27
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Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
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Ферстаппен разочарован, но надеется отыграться
F1news.ru вчера в 19:26
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Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком
Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
Нева Спорт вчера в 03:04
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Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском вчера в 15:40
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Космический таймлапс: завораживающий снимок с борта МКС
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РЕН ТВ 23 октября в 21:34
Технологии
Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер
Американская компания Google представила мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Машина показала впечатляющие вычислительные результаты.
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Испанский диетолог назвала часто вызывающие отравления продукты
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Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит 24 октября в 10:48
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После побега из лагеря в Сирии пропали 50 россиянок с детьми
Snob.ru вчера в 04:33
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Сургутянка Милана Рахманова, известная в городе певица и участница группы «Мишки на Севере», успешно прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» на Первом канале.
СургутИнтерНовости вчера в 19:14
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Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30