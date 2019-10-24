Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Футбол Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

Политика Трамп написал загадочный пост в Twitter Президент США Дональд Трамп разместил интригующий и эмоциональный пост в своём микроблоге, но не пояснил, что он имеет в виду.

Шоу-бизнес «Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".

Футбол Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».

Шоу-бизнес Певица Адель похудела до размера XS Видно, что Адель очень сильно похудела, и теперь с легкостью влезет в одежду размера XS.

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Политика Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".

Происшествия Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.

Авто Аналитики назвали самый популярный возраст автомобилей в России Почти половина российского автопарка по состоянию на начало второго полугодия 2019 года приходится на автомобили в возрасте 11 лет и старше (20,42 млн ед.).

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Происшествия Трое фигурантов по делу о «Зимней вишне» вышли из СИЗО Трое из пятнадцати фигурантов уголовного дела о сгоревшем кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", срок содержания под стражей которых истек, вышли из кемеровского следственного изолятора.

Кино Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст» Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.

Футбол Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.

Политика Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.

Космос Космический таймлапс: завораживающий снимок с борта МКС Астронавт Кристина Кох сделала завораживающий таймлапс-снимок сразу из 400 кадров, снятых во время пролета МКС над Африкой.

Технологии Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер Американская компания Google представила мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Машина показала впечатляющие вычислительные результаты.

Авто В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.