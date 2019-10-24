Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Повышение минимальной зарплаты коснется 3,2 млн человек

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русском24 октября в 07:53

Жуков рассказал о плане работы Госдумы на ноябрь

Парламентская газета24 октября в 09:02

С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда

Государственная Дума РФ24 октября в 07:41

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости24 октября в 07:48

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАСС24 октября в 07:52

Госдума в четверг рассмотрит в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ПРАЙМ23 октября в 17:24
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Газета.Ru вчера в 02:36
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Трамп написал загадочный пост в Twitter

Президент США Дональд Трамп разместил интригующий и эмоциональный пост в своём микроблоге, но не пояснил, что он имеет в виду.
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По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
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Видно, что Адель очень сильно похудела, и теперь с легкостью влезет в одежду размера XS.
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Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
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Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
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Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии

Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.
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Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
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Аналитики назвали самый популярный возраст автомобилей в России

Почти половина российского автопарка по состоянию на начало второго полугодия 2019 года приходится на автомобили в возрасте 11 лет и старше (20,42 млн ед.).
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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
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Трое фигурантов по делу о «Зимней вишне» вышли из СИЗО

Трое из пятнадцати фигурантов уголовного дела о сгоревшем кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", срок содержания под стражей которых истек, вышли из кемеровского следственного изолятора.
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Ферстаппен разочарован, но надеется отыграться

F1news.ru вчера в 19:26
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Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком

Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
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Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
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Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер

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В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
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Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
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Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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