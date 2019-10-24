Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать612

Подробнее о событии

Повышение минимальной зарплаты коснется 3,2 млн человек

REGNUM24 октября в 11:13

Жуков рассказал о плане работы Госдумы на ноябрь

Парламентская газета24 октября в 09:02

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости24 октября в 07:48

С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда

Государственная Дума РФ24 октября в 07:41

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русском24 октября в 07:53

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАСС24 октября в 07:52

Госдума в четверг рассмотрит в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ПРАЙМ23 октября в 17:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Армия и оружие

В США сообщили об операции по уничтожению главаря ИГ

РБК 00:24
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40
Происшествия

Два ребенка погибли в ДТП под Челябинском

Отмечается, что в результате погибли четыре человека, двое из них дети.
Газета.Ru вчера в 21:41
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Армия и оружие

Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Газета.Ru 01:24
Фигурное катание

Медведева дала оценку своему выступлению на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева оценила свое выступление в произвольной программе на Гран-при Канады.
Известия вчера в 23:14
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Кино

Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Американская студия Warner Bros перенесла премьеру полнометражного фильма о «Томе и Джерри» на 23 декабря 2020 года.
Слово и Дело вчера в 23:37
Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Автоспорт

Макса Ферстаппена могут лишить поул-позиции

Autosport.com.ru вчера в 16:40
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Lenta.ru 00:09
Происшествия

Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс вчера в 14:57
Происшествия

В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку

По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
REGNUM 00:42
Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 24 октября в 17:13
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину

Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
Экономика

СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.
РБК вчера в 21:22
Технологии

Сотовые операторы откажутся от SMS-сообщений

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в Америке сразу четыре крупнейших оператора заявили о переходе на новый стандарт и замене привычных всем SMS.
Новости Рязани 01:11
Здоровье

В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой

В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Правда УрФО вчера в 02:48
Космос

На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния

Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Красная весна 25 октября в 18:14
Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 25 октября в 08:02
Космос

В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную

Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Вечерний курьер вчера в 15:56
Политика

Зеленский оценил встречу с добровольцами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прошедшую встречу с добровольцами в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.
Газета.Ru 01:01
Единоборства

Чисора техническим нокаутом победил Прайса

Sportbox.RU вчера в 18:40
Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости вчера в 14:36
Футбол

Хет-трик Пулишича принес «Челси» победу над «Бернли»

В следующем туре Челси на своем поле сыграет против Уотфорда, а Бернли в гостях встретится с Шеффилд Юнайтед.
Советский спорт вчера в 14:20
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

RT на русском вчера в 22:44
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК 25 октября в 15:54
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известия вчера в 22:15
Футбол

Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком

Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
Нева Спорт вчера в 03:04
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное