Экономика
Московский КомсомолецГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ
Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда
Государственная Дума РФ24 октября в 07:41
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