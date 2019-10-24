Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

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