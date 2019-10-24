Экономика
Союзное ВечеГосдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда. Согласно документу, МРОТ вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей.
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Происшествия
Солдат застрелил восемь человек в воинской части Забайкалья
RT на русском 08:12
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Общество
Названа дата возвращения Бутиной в Москву
Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву после освобождения из американской тюрьмы уже 26 октября.
Life.ru вчера в 18:02
Происшествия
В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка
В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
REGNUM 08:12
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали ситуацию на границе Сирии и Турции
Ситуация на севере Сирии не может нормализоваться в одночасье, и исключать шерховатости на первых стадиях урегулирования нельзя, однако кропотливая и сложная работа проводится.
RT на русском 08:28
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Авто
Появилась информация о старте продаж нового Haval F7x
Портал «Китайские автомобили» сообщил о дате старта продаж нового автомобиля Haval F7x.
CarsWeek.ru 23 октября в 03:39
Общество
Расходы российских автовладельцев увеличились в 2019 году
За техобслуживание и ремонт машины российские автомобилисты отдают около 4270 рублей, а средний чек за услуги шиномонтажа и автомойки в стране составил 940 рублей.
RT на русском 06:26
Общество
«Северный поток-2» без учета датского участка построен
Одна из заявок уже рассмотрена, а вторая находится в Датском энергетическом агентстве (DEA).
ГЛАС.RU 22 октября в 12:10
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce
Компания Toyota показала на автосалоне в Токио новый роскошный минивэн Toyota GranAce.
Автоновости дня 23 октября в 10:12
Политика
Светлана Айвазова попросила исключить ее из состава СПЧ
В связи с ротацией состава СПЧ прошу исключить меня из числа его членов по состоянию здоровья.
Коммерсантъ 05:48
Недвижимость
Яровая предложила разрешить россиянам самим продавать ипотечное жилье
В случае, если гражданин воспользовался правом продать ипотечное жилье без проведения торгов, но не смог реализовать его, будет действовать типовая общая процедура, применяемая сейчас, заявила Яровая.
РБК 07:39
Космос
Эксперты NASA опубликовали четкий снимок обратной стороны Плутона
Участники миссии NASA New Horizons опубликовали самый качественный на данный момент снимок обратной стороны Плутона.
МИР 24 вчера в 04:47
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Гаджеты
Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10
Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens вчера в 15:59
Армия и оружие
Шойгу: выход США из ДРСМД грозит гонкой вооружений в Азии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в совместной коллегии с белорусскими военными.
News.ru 05:45
Происшествия
Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Здоровье
В медицинских вузах России увеличится количество бюджетных мест
Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей за счет увеличения бюджетных мест в вузах.
Дума ТВ 03:57
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
RT на русском 01:54
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
REGNUM 23 октября в 07:51
Армия и оружие
В Коми на стоянку оленеводов упали обломки ракет
Объект сбил специальный комплекс В Заполярье Коми произошло небольшое ЧП: во время учений на полигоне бывшего поселка Хальмер-Ю сбили ракету, обломки которой рухнули прямо на лагерь оленеводов.
Pro Город Сыктывкар 06:40
Авто
Были названы российские цены на мощные версии Maserati Levante
Стала известна стоимость максимальных модификаций Maserati Levante на российском автомобильном рынке.
Goroday.ru вчера в 13:49
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54