Экономика

Союзное ВечеСоюзное ВечеГосдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда. Согласно документу, МРОТ вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 2020 год

Бизнес.Ру04:26

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русскомвчера в 07:53

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ с 2020 года

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Повышение минимальной зарплаты коснется 3,2 млн человек

REGNUMвчера в 11:13

Госдума проголосовала за увеличение МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 11:27

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАССвчера в 07:52

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 07:48
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Солдат застрелил восемь человек в воинской части Забайкалья

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Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
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Названа дата возвращения Бутиной в Москву

Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву после освобождения из американской тюрьмы уже 26 октября.
Life.ru вчера в 18:02
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В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка

В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
REGNUM 08:12
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Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РБК 00:27
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали ситуацию на границе Сирии и Турции

Ситуация на севере Сирии не может нормализоваться в одночасье, и исключать шерховатости на первых стадиях урегулирования нельзя, однако кропотливая и сложная работа проводится.
RT на русском 08:28
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
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Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
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Появилась информация о старте продаж нового Haval F7x

Портал «Китайские автомобили» сообщил о дате старта продаж нового автомобиля Haval F7x.
CarsWeek.ru 23 октября в 03:39
Общество

Расходы российских автовладельцев увеличились в 2019 году

За техобслуживание и ремонт машины российские автомобилисты отдают около 4270 рублей, а средний чек за услуги шиномонтажа и автомойки в стране составил 940 рублей.
RT на русском 06:26
Общество

«Северный поток-2» без учета датского участка построен

Одна из заявок уже рассмотрена, а вторая находится в Датском энергетическом агентстве (DEA).
ГЛАС.RU 22 октября в 12:10
Авто

Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce

Компания Toyota показала на автосалоне в Токио новый роскошный минивэн Toyota GranAce.
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Политика

Светлана Айвазова попросила исключить ее из состава СПЧ

В связи с ротацией состава СПЧ прошу исключить меня из числа его членов по состоянию здоровья.
Коммерсантъ 05:48
Недвижимость

Яровая предложила разрешить россиянам самим продавать ипотечное жилье

В случае, если гражданин воспользовался правом продать ипотечное жилье без проведения торгов, но не смог реализовать его, будет действовать типовая общая процедура, применяемая сейчас, заявила Яровая.
РБК 07:39
Гаджеты

RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen

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Космос

Эксперты NASA опубликовали четкий снимок обратной стороны Плутона

Участники миссии NASA New Horizons опубликовали самый качественный на данный момент снимок обратной стороны Плутона.
МИР 24 вчера в 04:47
Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Политика

Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Политика

Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Кино

Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии

24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Гаджеты

Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10

Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
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Армия и оружие

Шойгу: выход США из ДРСМД грозит гонкой вооружений в Азии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в совместной коллегии с белорусскими военными.
News.ru 05:45
Происшествия

Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
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В медицинских вузах России увеличится количество бюджетных мест

Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей за счет увеличения бюджетных мест в вузах.
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ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
RT на русском 01:54
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

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Армия и оружие

В Коми на стоянку оленеводов упали обломки ракет

Объект сбил специальный комплекс В Заполярье Коми произошло небольшое ЧП: во время учений на полигоне бывшего поселка Хальмер-Ю сбили ракету, обломки которой рухнули прямо на лагерь оленеводов.
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Были названы российские цены на мощные версии Maserati Levante

Стала известна стоимость максимальных модификаций Maserati Levante на российском автомобильном рынке.
Goroday.ru вчера в 13:49
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
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