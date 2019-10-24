Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Повышение минимальной зарплаты коснется 3,2 млн человек

REGNUM24 октября в 11:13

Госдума в четверг рассмотрит в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ПРАЙМ23 октября в 17:24

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости24 октября в 07:48

С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда

Государственная Дума РФ24 октября в 07:41

Жуков рассказал о плане работы Госдумы на ноябрь

Парламентская газета24 октября в 09:02

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАСС24 октября в 07:52

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русском24 октября в 07:53
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В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
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Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На 18-й минуте счёт открыл полузащитник «Чертаново» Максим Витюгов.
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В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа

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Участник «Голоса» прокомментировал отказ пожимать руку Сюткину

Участник шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королёв объяснил, почему не стал пожимать руку наставнику Валерию Сюткину.
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