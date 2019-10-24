Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Общество На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля» Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.

Авто Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.

Футбол «Ростов» и «Сочи» назвали стартовые составы Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Сочи» на игру 14-го тура РПЛ.

Фигурное катание Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.

Общество Мария Бутина вернулась на Родину После отбывания срока власти США выслали её из страны. В Россию Бутина прилетела рейсом SU 111.

Общество В России названы самые востребованные в будущем профессии Эксперты считают, что в ближайшем будущем в России наиболее актуальными будут профессии, относящиеся к массовому сектору.

Технологии Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.

Происшествия В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.

Политика Лавров обсудил по телефону с Помпео ситуацию в Сирии Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео положение дел в Сирии, а также отношения Вашингтона и Москвы.

Общество «Убирайте его в трусы»: россияне развратничали на борту самолета Как сообщили в МВД на транспорте, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на борту начали "совершать действия развратного характера".

Общество Еще один гей рассказал о пытках в Чечне Мужчина, называющий себя геем из Чечни, заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики.

Происшествия В Астрахани десять человек пострадали в ДТП с маршруткой Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.

Политика Зеленский назначил нового губернатора Луганской области Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).

Хоккей «Трактор» на домашнем льду уступил «Амуру» 26 октября челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл хабаровскому «Амуру» со счётом 1:2. «Трактор» с первых минут имел игровое преимущество, больше атаковал, бросал по воротам, а самые опасные моменты возникали после выходов Марека Лангхамера за ворота.

Происшествия Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.

Армия и оружие Эрдоган: Турция очистит от курдских формирований северо-восток Сирии Вооруженные силы Турции очистят от членов незаконных вооруженных формирований северо-восток Сирии, если курдские формирования по истечении 150 часов не покинут данные районы.

Происшествия Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.

Кино Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.

Общество Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Армия и оружие Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП на Алтае Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.