Экономика
Московский КомсомолецГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ
Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»
Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.
Газета.Ru 11:28
Авто
Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня вчера в 06:32
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«Ростов» и «Сочи» назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Сочи» на игру 14-го тура РПЛ.
Sport24.ru 10:52
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Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Общество
Мария Бутина вернулась на Родину
После отбывания срока власти США выслали её из страны. В Россию Бутина прилетела рейсом SU 111.
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Происшествия
Названо имя солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
News.ru вчера в 10:03
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В России названы самые востребованные в будущем профессии
Эксперты считают, что в ближайшем будущем в России наиболее актуальными будут профессии, относящиеся к массовому сектору.
Gazeta.SPb вчера в 03:52
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Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Ferra вчера в 00:41
Происшествия
В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата
В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.
Российская газета 08:32
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Названы возможные обитатели Венеры
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Лавров обсудил по телефону с Помпео ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео положение дел в Сирии, а также отношения Вашингтона и Москвы.
iReactor 11:37
Общество
«Убирайте его в трусы»: россияне развратничали на борту самолета
Как сообщили в МВД на транспорте, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на борту начали "совершать действия развратного характера".
Московский Комсомолец 07:33
Общество
Еще один гей рассказал о пытках в Чечне
Мужчина, называющий себя геем из Чечни, заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики.
Lenta.ru вчера в 10:38
Происшествия
В Астрахани десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.
РИА Новости 09:17
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Российская газета 11:08
Хоккей
«Трактор» на домашнем льду уступил «Амуру»
26 октября челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл хабаровскому «Амуру» со счётом 1:2. «Трактор» с первых минут имел игровое преимущество, больше атаковал, бросал по воротам, а самые опасные моменты возникали после выходов Марека Лангхамера за ворота.
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Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
ТАСС 10:44
Армия и оружие
Эрдоган: Турция очистит от курдских формирований северо-восток Сирии
Вооруженные силы Турции очистят от членов незаконных вооруженных формирований северо-восток Сирии, если курдские формирования по истечении 150 часов не покинут данные районы.
REGNUM 09:36
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 09:53
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
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Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт
РИА Новости 09:49
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
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Шоу-бизнес
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк придет на шоу Андрея Малахова
Стало известно, кто ведет аккаунт в Инстаграме в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, как ранее сообщалось, диагностировали рак головного мозга.
Петербургский дневник 24 октября в 04:21