Экономика
Московский КомсомолецГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ
Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда
Государственная Дума РФ24 октября в 07:41
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:59, Вашингтон
Общество
В Минприроды Забайкалья рассказали, как пережить встречу с медведем
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РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия
Два ребенка погибли в ДТП под Челябинском
Отмечается, что в результате погибли четыре человека, двое из них - дети.
Газета.Ru вчера в 21:41
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы вчера в 03:00
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ вчера в 19:15
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 25 октября в 00:19
Происшествия
В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека
В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Российская газета вчера в 19:00
Культура
29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»
Aobe.ru вчера в 11:35
Политика
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"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 00:02
Политика
Кадыров вспомнил Тараса Бульбу в связи с сообщениями о ликвидации лидера ИГ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с сообщениями о ликвидации лидера «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади вспомнил слова Тараса Бульбы из одноименного произведения Николая Гоголя.
Взгляд.ру 02:54
Здоровье
Врач назвал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 24 октября в 17:13
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
Кардиган лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна продан на аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке за $334 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
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Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Шоу-бизнес
Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Футбол
«ЦСКА не боится играть в футбол»
После матча «Известия» пообщались с полузащитником венгерского клуба Игорем Харатиным, который подвел итоги встречи, высказался о причинах провала ЦСКА и поделился впечатлениями от визита на игру известного ирландского бойца Конора Макгрегора.
Известия вчера в 17:01
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ вчера в 15:56
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Газета.Ru вчера в 12:20
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Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
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Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
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Слуцкий рассказал о конфликте с оскорбившим его футболистом
Футболист, по словам свидетелей случившегося, сказал Слуцкому, что не хочет играть за его команду.
Discover24 02:55
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Вечерняя Москва 25 октября в 05:01
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Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
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Появилась банкнота 1000 гривен с «украинским учёным» Вернадским
Rusvesna.su вчера в 03:55
Армия и оружие
Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии
Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
RT на русском вчера в 03:10
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Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02