Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Общество В Минприроды Забайкалья рассказали, как пережить встречу с медведем Министерство природных ресурсов Забайкальского края составило памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем.

Происшествия Два ребенка погибли в ДТП под Челябинском Отмечается, что в результате погибли четыре человека, двое из них - дети.

Происшествия Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.

Общество «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5 Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

Политика Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).

Гаджеты В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.

Происшествия В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.

Политика Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье "Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.

Политика Кадыров вспомнил Тараса Бульбу в связи с сообщениями о ликвидации лидера ИГ Глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с сообщениями о ликвидации лидера «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади вспомнил слова Тараса Бульбы из одноименного произведения Николая Гоголя.

Здоровье Врач назвал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Фигурное катание Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.

Общество Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи Кардиган лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна продан на аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке за $334 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Шоу-бизнес Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.

Футбол «ЦСКА не боится играть в футбол» После матча «Известия» пообщались с полузащитником венгерского клуба Игорем Харатиным, который подвел итоги встречи, высказался о причинах провала ЦСКА и поделился впечатлениями от визита на игру известного ирландского бойца Конора Макгрегора.

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.

Армия и оружие Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.

Футбол Слуцкий рассказал о конфликте с оскорбившим его футболистом Футболист, по словам свидетелей случившегося, сказал Слуцкому, что не хочет играть за его команду.

Политика Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.

Армия и оружие Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.