Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Повышение минимальной зарплаты коснется 3,2 млн человек

REGNUM24 октября в 11:13

Жуков рассказал о плане работы Госдумы на ноябрь

Парламентская газета24 октября в 09:02

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости24 октября в 07:48

С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда

Государственная Дума РФ24 октября в 07:41

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русском24 октября в 07:53

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАСС24 октября в 07:52

Госдума в четверг рассмотрит в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ПРАЙМ23 октября в 17:24
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:59, Вашингтон
Общество

В Минприроды Забайкалья рассказали, как пережить встречу с медведем

Министерство природных ресурсов Забайкальского края составило памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем.
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия

Два ребенка погибли в ДТП под Челябинском

Отмечается, что в результате погибли четыре человека, двое из них - дети.
Газета.Ru вчера в 21:41
Происшествия

Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы вчера в 03:00
Общество

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика

Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ вчера в 19:15
Гаджеты

В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 25 октября в 00:19
Происшествия

В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека

В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Российская газета вчера в 19:00
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru вчера в 11:35
Политика

Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 00:02
Политика

Кадыров вспомнил Тараса Бульбу в связи с сообщениями о ликвидации лидера ИГ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с сообщениями о ликвидации лидера «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади вспомнил слова Тараса Бульбы из одноименного произведения Николая Гоголя.
Взгляд.ру 02:54
Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 24 октября в 17:13
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

Кардиган лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна продан на аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке за $334 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
RT на русском вчера в 22:44
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Шоу-бизнес

Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Футбол

«ЦСКА не боится играть в футбол»

После матча «Известия» пообщались с полузащитником венгерского клуба Игорем Харатиным, который подвел итоги встречи, высказался о причинах провала ЦСКА и поделился впечатлениями от визита на игру известного ирландского бойца Конора Макгрегора.
Известия вчера в 17:01
Общество

Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ вчера в 15:56
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек»

Газета.Ru вчера в 12:20
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
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Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Футбол

Слуцкий рассказал о конфликте с оскорбившим его футболистом

Футболист, по словам свидетелей случившегося, сказал Слуцкому, что не хочет играть за его команду.
Discover24 02:55
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва 25 октября в 05:01
Политика

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

Появилась банкнота 1000 гривен с «украинским учёным» Вернадским

Rusvesna.su вчера в 03:55
Армия и оружие

Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии

Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
RT на русском вчера в 03:10
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
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