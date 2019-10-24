Экономика

SM NewsSM NewsМРОТ повысят на 850 рублей после Нового года

Законопроект предлагает установить с нового года минимальный размер оплаты труда в сумме 12 130 рублей в месяц. Текущий МРОТ составляет 11 280 рублей, что на 850 рублей меньше. Таким образом, минимальная зарплата с 1 января 2020 года вырастет на 7,5 процентов.
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Бизнес.Рувчера в 04:26

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РИА Новости24 октября в 07:48

Жуков рассказал о плане работы Госдумы на ноябрь

Парламентская газета24 октября в 09:02
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:43, Вашингтон
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