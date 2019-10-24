Экономика
SM NewsМРОТ повысят на 850 рублей после Нового года
Законопроект предлагает установить с нового года минимальный размер оплаты труда в сумме 12 130 рублей в месяц. Текущий МРОТ составляет 11 280 рублей, что на 850 рублей меньше. Таким образом, минимальная зарплата с 1 января 2020 года вырастет на 7,5 процентов.
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Политика
Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Российская газета 09:57
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
REGNUM 10:33
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым губернатором Луганском области.
Известия 10:24
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Политика
Бутина: россиянам в США «следует беспокоиться»
Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину после освобождения из тюрьмы в США, заявила, что соотечественникам следует быть осторожными в этой стране.
Московский Комсомолец 08:56
Происшествия
В Пермском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет
Спасатели начали поиск частного легкомоторного самолета, который пропал после вылета с аэродрома в деревне Нижнее Городище в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Коммерсантъ 08:28
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
БИЗНЕС Online вчера в 08:40
Кино
Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма вчера в 17:54
Футбол
Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока
Во время матча 11-го тура второй немецкой Бундеслиги между «Хольштайном» и «Бохумом» (2:1) произошел необычный эпизод.
Бомбардир.ру 03:36
Политика
Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии
Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
РБК 10:00
Здоровье
ОНФ: «Фризиум» нуждающиеся семьи получат до конца следующей недели
Дмитрий Медведев ранее распорядился выделить 26 млн рублей на закупку «Фризиума».
Говорит Москва 10:13
Происшествия
В Алтайском крае объявлен траур по погибшим в ДТП
В Алейском районе Алтайского края 28 октября объявлено днем траура по восьми погибшим в ДТП. Об этом сообщается на сайте губернатора края.
Газета.Ru 08:38
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть на выезде «Нант»
В следующем туре Монако на своем поле сыграет против Сент-Этьена, а Нант на выезде встретится с Бордо.
Советский спорт вчера в 16:38
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Происшествия
Дрессировщик объяснил нападение медведя в цирке в Карелии
Дрессировщик цирка Руслан Солодюк, на которого во время выступления в Олонце напал медведь, рассказал о причине произошедшего.
РИА Новости 24 октября в 08:33
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Эксперты по подержанным автомобилям назвали три лучшие иномарки по цене до 300 тыс. рублей. Все модели экономичны и неприхотливы.
Актуальные Новости 07:05
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости вчера в 08:23
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»
Спорт-Экспресс 09:22
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Происшествия
Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв
В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего конструкция взорвалась.
РБК 09:42
Гаджеты
Дебютировали три бюджетных смартфона от Motorola
Компания Motorola явила миру сразу три новых смартфона, относящихся к бюджетному сегменту.
Актуальные Новости 24 октября в 13:28
Единоборства
Конор Макгрегор высмеял предложение боя с Исламом Махачевым
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отказался от предложения провести поединок с Исламом Махачевым.
Allboxing.ru 10:08
Общество
Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан
В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
Известия 09:59
Общество
Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни
Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Газета.Ru 02:43