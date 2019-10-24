Экономика
АБНДума приняла законопроект о повышении МРОТ
Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении на пленарном заседании законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Как сообщает РИА Новости, МРОТ повысят с января 2020 года, его размер составит 11 тысяч 280 рублей.
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С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда
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